13 місяців "безвізу": в ЄС помітили зловживання грузинами свободою в'їзду

Все більше грузин просять притулку в ЄС, ставлячи під загрозу безвіз.

Все більше громадян Грузії подають необґрунтовані прохання про надання притулку в Німеччині з часу запровадження безвізового режиму з ЄС минулого року.

Як повідомляє Європейська правда з посиланням на німецьке видання Der Spiegel, згідно із сьогоднішньою статистикою з січня по березень 2018 року 1771 грузин подав заявку про надання притулку в Німеччині. Торік кількість за аналогічний період становила всього 601.

Кількість запитів з боку грузин зросла також у Франції, Швеції та Італії, пише видання.

"Це особливо делікатне питання, оскільки критики боялися саме такого розвитку. Вони також попередили, що безвізовий режим може бути використаний грузинськими злочинцями", - наголошує Der Spiegel.

Відтак ЄС може дійти до обговорення того, чи слід уперше застосувати новий механізм призупинення безвізового режиму. Він може бути активований у випадку значного збільшення кількості необгрунтованих заяв про надання притулку або, наприклад, якщо іноземці викличуть проблеми з безпекою.

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У 2017 році з понад шести тисяч заяв про притулок для грузинів позитивне рішення ухвалене лише в 130 випадках. Єврокомісія наразі не вдається до радикальних кроків, а сподівається зменшити зловживання безвізовим режимом завдяки співпраці урядом Грузії.

Низка європейських країн, зокрема, Німеччина, Ісландія та Швеція, висловлюють занепокоєння у зв’язку зі зростанням кількості скоєних громадянами Грузії злочинів та збільшенням кількості запитів про надання притулку.

У лютому уряд німецької землі Північний Рейн-Вестфалія закликав припинити дію запровадженого минулого року безвізового режиму з Грузією.

Безвізовий режим між Грузією і ЄС набув чинності 28 березня минулого року. Євросоюз залишив за собою право задіяти механізм призупинення безвізового режиму, якщо з третіх країн збільшиться кількість нелегалів, необґрунтованих заявок про надання притулку чи їхні громадяни створять загрозу внутрішній безпеці ЄС.