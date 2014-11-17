Forbes: Путін обіцяє продавати більше нафти в юанях і рублях

Володимир Путін не буде плазувати перед «доларовою диктатурою» на світових нафтових ринках, про це він заявив державному інформагентству «ИТАР-ТАСС» в п'ятницю, пише Кеннет Рапоза в своїй статті, яка називається «Путін обіцяє продавати більше нафти в юанях і рублях», опублікованій на сайті Forbes.com.

«Ми йдемо від диктатури ринку, де нафта оцінюється в доларах, і збільшимо можливості використання рубля та юаня», - сказав Путін в інтерв'ю агентству.

Росія нещодавно підписала низку угод з Китаєм після офіційного візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна. Дві країни також об'єднують свої фондові біржі для проведення хеджевих операцій в рублях і юанях.

Росія відчайдушно намагається переманити Китай на свою сторону, заманюючи китайців, які потребують енергоресурсів, своїми багатими запасами нафти й газу. Найбільший ринок для російських нафти й газу - європейський, але Євросоюз намагається диверсифікувати джерела поставок. Росія постачає більше 30% імпортного газу ЄС, і російська влада припускає, що Європа в один прекрасний день звернеться до США за газом, навіть якщо буде потрібно кілька років, щоб Європа побудувала всю необхідну інфраструктуру для імпорту зрідженого природного газу зі Сполучених Штатів.

Путіну подобається ідея про те, щоб встановлювати ціни на російську нафту не в доларах, а в інших валютах, оскільки це може допомогти йому досягати політичних цілей. Це показує, що у Росії є альтернативи. Але Китай далеко позаду інших ринків з точки зору споживання російських енергоресурсів.

Під час свого виступу на саміті країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Пекіні минулого тижня, Путін заявив, що використання рубля і юаня послабить вплив долара на світовому енергетичному ринку. Подібні заяви звучали й раніше, наприклад, коли влада Ірану повідомила про своє бажання продавати свою нафту за євро.

Більша частина нафти на світових ринках продається в доларах і євро, а не виключно в доларах. І хоча Китай є найбільшим споживачем нафти, його валюта поки не стала повністю інтернаціональною. Лише на кількох вузькоспеціалізованих ринках товарів та послуг ціни встановлюють в офшорних юанях замість доларів.

Під час саміту АТЕС Путін також заявив, що Росія і Китай обговорюють можливість використання власних валют у двосторонній торгівлі, хоча насправді ці дві країни в доларах торгують тільки енергоресурсами.

У той час як диверсифікація в юані має сенс, Росії було б доцільно зберегти єврозону в якості торгового партнера. Незважаючи на те, що Росія межує з Китаєм, вона має тісні культурні та торговельні зв'язки з Європою. І, незважаючи на те, що їх розділяє океан, у Китаю більш тісні торгові й культурні зв'язки - завдяки великій громаді іммігрантів - з США, ніж з Росією.

Тому для тих, хто ненавидить долар, можна сказати, що якщо Росія почне встановлювати ціни на нафту в рублях або юанях, це не особливо вплине на майбутнє долара, як на оптимальну товарну валюту.