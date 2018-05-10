У Вірменії триває "оксамитова революція": єреванці ополчилися проти мера

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян, який прийшов до влади в ході протестів, підтримав виступ проти мера Єревана.

Перед будівлею адміністрації Єревана проходить мітинг з вимогою відставки мера міста Тарона Маргаряна. Протестувальники перекрили прилеглі до будівлі мерії вулиці міста.

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Як передає РБК, організатори акції «Відкидаємо Тарона» звинуватили адміністрацію столиці і мера в ігноруванні звернень громадян щодо проблем міста протягом тривалого часу.

Тарон Маргарян - член Республіканської партії, обіймає посаду мера Єревана з 2011 року. До протестуючих приєдналися члени фракції «Елк», лідером якої є чинний прем'єр-міністр Нікол Пашинян, який прийшов до влади в ході протестів.

Як повідомляв УНІАН, в результаті масштабних акцій протесту у Вірменії був змушений залишити свій пост прем'єр-міністр Серж Саргсян, що раніше займав пост президента країни.