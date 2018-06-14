Президент Македонії виступив проти запропонованої Грецією назви країни

Суперечка навколо назви держави Македонія виникла у 1991 році після проголошення незалежності цієї колишньої югославської республіки.

Президент Македонії Герге Іванов в середу, 13 червня, відмовився підписати угоду про перейменування країни.

За його словами, угода надає занадто багато поступок Греції, передає DW.com.

Раніше в середу зустріч з главою держави провели прем'єр-міністр Македонії Зоран Заев і міністр закордонних справ Нікола Дімітров.

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Напередодні Афіни і Скоп'є досягли прогресу в переговорах щодо спірного питання про назву Македонії. Греція заявила про намір визнати сусідню державу під назвою Республіка Північна Македонія. У свою чергу, в Македонії представники опозиційної "Внутрішньої македонської революційної організації - Демократичної партії македонської національної єдності" назвали досягнуту угоду "абсолютною поразкою македонської дипломатії". А грецька опозиція заявила про намір ініціювати голосування про висловлення недовіри уряду Алексіса Ціпраса.

Після можливого підписання угоди прем'єр-міністрами двох держав парламент Македонії має провести по ньому голосування. У разі парламентського схвалення документ буде направлений на підпис президенту Македонії.

Суперечка навколо назви держави Македонія виникла у 1991 році після проголошення незалежності цієї колишньої югославської республіки. Причина конфлікту полягає в наявності у складі Греції області Македонія.

Афіни побоюються, що в разі закріплення назви Македонія за сусідньою країною Скоп'є може пред'явити територіальні претензії на грецьку область. Через грецьку позицію офіційна назву Македонії в ООН з 1993 року - "колишня югославська республіка Македонія", а Греція блокує її вступ до Євросоюзу і НАТО.