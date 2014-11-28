Стан здоров'я Ельдара Рязанова погіршився, у реанімацію майже нікого не пускають - ЗМІ

Стан режисера Ельдара Рязанова, госпіталізованого в НДІ нейрохірургії ім. Бурденко з гострим порушенням мозкового кровообігу, погіршився, до нього у реанімацію пускають лише найближчих родичів, повідомив ТАСС лікар НДІ ім. Бурденко, знайомий з ситуацією.

"Стан Ельдара Олександровича спочатку дійсно було стабільним, але потім погіршився, тому ми відклали його переведення з реанімації до загальної палати", - сказав лікар.

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За його словами, стан режисера оцінюється як важкий. "Родичів до нього не пускають, тільки дружину та близьких", - повідомив він.

25 листопада Рязанов, якому 18 листопада виповнилося 87 років, ліг у лікарню для обстеження. За словами друзів режисера, він відчув нездужання і йому на всяк випадок викликали лікаря, який госпіталізував його на кілька днів "для перестраховки". Наступного дня керівник Центру серцево-судинної хірургії імені Бакулєва Лео Бокерія заявив, що Рязанов йде на поправку.