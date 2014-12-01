Більше половини росіян шкодують про розпад СРСР - опитування

Про це свідчать дані опитування російського «Левада-центру» до чергової річниці розпаду СРСР, результати якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

У листопаді 2014 року жалкували з приводу розпаду СРСР 54% респондентів (у грудні 2012-го – 49%), не жалкують з приводу розпаду СРСР - 28% (у грудні 2012-го – 35%). Важко з відповіддю - 18% (у грудні 2012-го – 16%).

56% опитаних росіян жалкують з приводу розпаду Радянського Союзу, оскільки люди втратили відчуття приналежності до великої держави, 55% - зруйнована єдина економічна система, 41% - зросла взаємна недовіра, озлобленість, 29% - руйнуються зв'язки з родичами, друзями, 24% - втрачено відчуття, що «ти всюди, як вдома», 12% - важко стало вільно подорожувати, поїхати на відпочинок.

Крім того, 55% респондентів вважають, що розпаду СРСР можна було уникнути, 30% - вважають це неминучим, 15% - важко з відповіддю.

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Відповідаючи на запитання про причини розпаду Радянського Союзу, 30% вказали на «безвідповідальну і нічим не обґрунтовану «біловезьку змову» Єльцина, Кравчука і Шушкевича», 28% - «змову ворожих СРСР зарубіжних сил», 19% - «незадоволеність населення керівництвом СРСР, Горбачовим і його оточенням», 18% - «повне вичерпання комуністичної ідеології», 16% - «амбіції республіканських еліт», 15% - «незадоволеність республік відносинами з «союзним центром», 14% - «відмова від керівної ролі КПРС, ослаблення «союзного центру» в роки «перебудови», 12% - «технічну і економічну відсталість країни», 12% - «дуже важке військове навантаження на економіку країни, що обернулася застоєм і збіднілістю населення», 12% - «неадекватну національну політику «союзного центру», прагнення до силового вирішення національних проблем, 16% - важко з відповіддю.

Згідно з опитуванням, 61% росіян не схвалюють угоду лідерів РФ, України і Білорусі від 8 грудня 1991 року про припинення існування Радянського Союзу, 16% - схвалюють, 21% - важко з відповіддю.

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Крім того, 13% опитаних хочуть відновлення СРСР у його колишньому вигляді, 19% - збереження СНД у його нинішньому вигляді, 29% - об'єднання кількох республік, за бажанням, у більш тісні союзи, 18% - більш тісне об'єднання усіх республік колишнього СРСР за типом Євросоюзу, 11% - незалежного існування всіх республік, 10% - важко з відповіддю.

Опитування проводилося 21–24 листопада 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб віком 18 років і старше у 134 населених пунктах 46 регіонів РФ. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.