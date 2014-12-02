У держдумі РФ хочуть під виглядом біженців залучити до роботи фахівців з України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це в ході громадських слухань по обговоренню проекту закону "Про надання притулку на території РФ" сказав депутат держдуми РФ (комітет у справах СНД) Олег Пахалков.

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"Не тільки Росія відкрила свої кордони, громадяни України мігрують також в США і Канаду... Вони в ці хвилини діють швидко як ніколи", - сказав він і додав, що закон треба приймати швидше через ситуацію в Україні.

"Потрібно, щоб ці люди жили в Росії, можливо, потім повернулися в Україну, але ніяк не поїхали жити до Америки і Канади", - підкреслив він.

У свою чергу статс-секретар - перший заступник керівника федеральної міграційної служби (ФМС) Росії Катерина Єгорова повідомила, що закон може бути прийнятий на початку 2015 року.

За її словами, до органів ФМС Росії звернулося з заявами про надання притулку на території Росії понад 245 тис. громадян України, з них понад 220 тис. вже отримали тимчасовий притулок або отримали статус біженця.

Водночас начальник управління з питань громадянства ФМС Росії Валентина Казакова повідомила, що кількість звернень українців за притулком в РФ зменшується.