Ветерани світової дипломатії застерегли Трампа від помилок напередодні саміту НАТО

Було б чудовим сюрпризом, якби Трамп поводився доброзичливо і був налаштований на співпрацю з країнами-членами НАТО, зазначила колишній держсекретар США Олбрайт.

Мадлен Олбрайт та 15 колишніх міністрів закордонних справ різних країн світу закликали Дональда Трампа не погіршувати відносини з західними союзниками США, а також попередили його про те, що буде «жахливою помилкою» ігнорувати загрози, які надходять від путінської Росії.

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В листі, надісланому президенту США Трампу, ветерани дипломатії схвально відгукнулись про його зусилля з підвищення витрат на оборону з боку країн-членів НАТО, повідомляє Голос Америки з посиланням на Politico.

Колишні міністри закордонних справ різних країн, серед яких - дипломати Британії, Нової Зеландії, Болгарії, та інших, висловили своє бачення міжнародної ситуації напередодні саміту НАТО в Брюсселі та зустрічі Трампа з Путіним в Гельсінкі 16 липня.

Сам факт такого листа підкреслює важливість міжнародних зустрічей, які проведе Трамп цими тижнями.

Настрій в Європі – це поєднання «побоювань і невизначеності», - заявила Олбрайт, колишній держсекретар США в коментарі Politico. «Я вже дуже, дуже давно не бачила такої занепокоєності тим що відбувається і таких намагань розібратись якою є позиція США».

В НАТО занепокоєні можливістю того, що Трамп виступить з критикою країн-членів Альянсу, але буде позитивно відгукуватись про Путіна. «Було б чудовим сюрпризом, якби він поводився доброзичливо і був налаштований на співпрацю», - сказала Олбрайт.

16 авторів листа також підкреслюють, що співпраця між США та Росією буде корисною з деяких питань, включаючи з війною у Сирії. «Однак, покращення відносин з Росією є засобом для досягнення більш широких стратегічних цілей, а не остаточною метою», - йдеться в листі. «Як чітко зазначено у безпековій стратегії Вашої адміністрації, Росія докладає зусиль, щоб послабити вплив США і посилити відокремлення США від союзників в Європі»,

«Дії Росії в Криму та на сході України, порушують суверенітет України та міжнародне право. Втручання Росії до виборів у всьому світі руйнує довіру до демократії. Ігнорувати, або сприйняти ці дії стане жахливою помилкою, яка уможливить наступну агресію та нестабільність», - наголошують дипломати в листі.