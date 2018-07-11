У Польщі поблизу населених будинків упав вертоліт, є жертви

Внаслідок аварії загинуло дві людини, ще одна отримала тяжкі травми та перебуває у тяжкому стані.

Поблизу населеного пункту Домецко у Польщі розбився невеликий вертоліт.

Як повідомляє TVN24 з посиланням на рятувальників, внаслідок аварії загинуло дві людини, ще одна отримала тяжкі травми та перебуває у тяжкому стані.

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Причини аварії наразі невідомі. Також невідома точна кількість пасажирів, яка перебувала у вертольоті. За данними рятувальників, у транспорті знаходилося щонайменше троє, однак, згідно з документацією рейсу, пасажирів було четверо, точну кількість наразі з'ясовують.

Постраждалого, який вижив, доставили до Університетської клінічної лікарні у місті Ополе. Його ввели у стан медикаментозної коми.

Уламки машини лежать у полі біля будівель. Вертоліт розбився в кількох десятках метрів від дороги, яка проходить через населений пункт.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня в околицях міста Паслек Вармінсько-Мазурського воєводства Польщі розбився бойовий винищувач МіГ-29, пілот загинув.