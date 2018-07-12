У Кремлі прогнозують "складні" переговори Путіна і Трампа

Прес-секретар російського президента знову заявляє, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» - це винятково комерційний проект.

У Кремлі вважають, що переговори президентів США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна будуть непростими, і їх навряд чи можуть ускладнити заяви очільника Білого дому щодо російського газового проекту «Північний потік-2».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Вони і так будуть складними, ви знаєте обсяг розбіжностей, які на порядку денному. Тому навряд чи щось може це ускладнити», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи можуть заяви Трампа ускладнити переговори.

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«Що стосується спроб щодо, скажімо так, організації різних атак на цей комерційний проект, то ми й раніше говорили, що вважаємо це проявом недобросовісної конкуренції. Не що інше, як спроба змусити європейських покупців купувати дорожчий скраплений газ, який може їм поставлятися з альтернативних місць», - додав він.

Пєсков наголосив, що впродовж багатьох десятиліть Росія підтверджувала і підтверджує, що вона є надійним гарантом енергетичної безпеки Європи, бо досі жодне джерело не продемонструвало більшу надійність і стабільність, ніж поставки трубного газу, такі необхідні для прогнозованого, поступального розвитку економіки європейського континенту.

«Ми вважаємо, що це питання економічної конкуренції, і що саме в рамках економічної конкуренції покупці повинні приймати рішення про перевагу того чи іншого джерела», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Трамп назвав Німеччину залежною від Росії через будівництво газопроводу «Північний потік-2» по дну Балтійського моря.

«Я мушу сказати, я вважаю, це дуже сумно, коли Німеччина укладає велику нафтову і газову угоду з Росією», - зазначив Трамп.

Він пояснив, що Німеччина витрачає на оборону лише трохи більше 1% ВВП, коли одночасно мільярди доларів витрачаються на будівництво газопроводу «Північний потік-2». Трамп вимагає від усіх країн - союзників НАТО витрачати на оборону не менше 2% ВВП, як це було погоджено на саміті Альянсу в 2014 році в Уельсі.

При цьому президент США сказав, що Сполучені Штати витрачають на оборону 4,2% ВВП. Трамп назвав таку ситуацію неприйнятною.

«Ми повинні захищати вас від Росії, але вони платять мільярди доларів Росії, і я думаю, що це абсолютно неприйнятно. І колишній канцлер Німеччини є главою газопровідної компанії, яка поставляє газ. У кінцевому підсумку, Німеччина отримає те, що 70% цієї країни контролюватиметься Росією за допомогою природного газу, і ви говорите мені, що це доцільно?» - зазначив Трамп.