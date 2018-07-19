"Катаючись на спині тигра, можна опинитися у нього всередині": дипломат прокоментував переговори Трампа і Путіна

"Рівновагу порушено. А значить, світ зміниться в результаті боротьби. В цих умовах Україна і будь-яка інша країна повинні бути готові до будь-якого повороту", - вважає постійний представник України при Раді Європи.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба прокоментував переговори президентів РФ і США Володимира Путіна та Дональда Трампа.

Про це він написав у журналі "Новое время". "Спільна з президентом Володимиром Путіним прес-конференція після їх зустрічі у Фінляндії зробила короткострокові перспективи угоди з Росією ще більш примарними. Це зовсім не означає, що Вашингтон не повинен або не буде розмовляти і домовлятися з Москвою. Питання не у факті розмов і угод, а в їх суті. Україні поки гріх скаржитися. В силу ряду причин санкційна політика США щодо Росії стала жорсткіше, ніж у часи президента Барака Обами", - вважає Кулеба.

Він зазначив, що якою б не була справжня мотивація президента США, він невпинно буде шукати можливості розрядки відносин з Росією.

"З вірою в те, що власний геній дозволить досягти найкращого для нього угоди. Будь-який крок назад, як зустріч у Гельсінкі, буде лише заохочувати зробити два кроки вперед. Опиратися цим зусиллям будуть американські інститути та історія... Ідея стати президентом у Трампа була давно. А став він їм саме зараз. Історія закликала Трампа в момент, коли політична стабільність стала найціннішим бізнес-активом", - вважає дипломат.

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Кулеба зазначив, що до 2016 року стабільність миру забезпечувала рівновага двох таборів. Китай і Росія різними способами, але прагнули змінити світ. США і ЄС спільно захищали світовий порядок.

"Втомившись від миролюбної метушні, Москва кинула агресивний виклик в Україні та Сирії. Трансатлантична солідарність продовжувала працювати. Але тепер Америка теж прагне до змін. А Євросоюз не володіє силою, здатною стримувати цей світової реформаторський запал. Стабільність вичерпали. І відновлювати цей ресурс в осяжному майбутньому нікому. Рівновагу порушено. А значить, світ зміниться в результаті боротьби. В цих умовах Україна і будь-яка інша країна повинні бути готові до будь-якого повороту. Важливо пам'ятати, що нестабільність — це не лише ризики, але і можливості. Головне грамотно ухилитися від перших і скористатися другими", - пише Кулеба.

На його думку, ніякого бажання розрядки або перебудови в Росії зараз не спостерігається. Відповідною мусить бути і політика щодо цього.

"Ті, хто нерозумно шукали силу, катаючись на спині тигра, врешті-решт опинилися у нього всередині",— сказав у своїй інавгураційній промові президент Джон Кеннеді. Так він застерігав країни, які позбавилися від колоніалізму, але вирішили тут же схилитися в бік комунізму, наївно вважаючи, що зможуть контролювати подальші події. Ні у кого не повинно бути ілюзій щодо перспектив підзарядитися силою від нинішнього російського тигра. Навіть якщо в якийсь момент здається, що ти впевнено сидиш у нього на спині, твоя доля вирішена наперед. Час розрядки ще не прийшов", - підсумував Кулеба.

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