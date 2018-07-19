Трампа хочуть позбавити права накладати санкції за втручання у вибори - ЗМІ

Згідно із законом, США автоматично будуть накладати санкції на будь-яку країну, яка спробує вплинути на результат виборів у державі.

Політики у Вашингтоні обговорюють можливість ухвалення закону, згідно з яким рішення про нові санкції проти Росії, якщо вона знову спробує втрутитися у виборчий процес в США, може бути передане в руки спецслужб.

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Якщо закон буде схвалений, Білий дім втратить контроль над цим важливим аспектом зовнішньої політики США, передає Бі-бі-сі з посиланням на Times.

Спроба позбавити президента права вирішувати питання про санкції робиться на тлі зростаючого невдоволення у Вашингтоні, в тому числі і в лавах керівництва Республіканської партії, тим, що на саміті з Володимиром Путіним у Гельсінкі Трамп відмовився засудити ймовірне втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

Всього за кілька днів до саміту Ден Коутс, директор Національної розвідки США, заявив, що Кремль продовжує масштабні операції з "підриву нашої демократії".

Два сенатори - республіканець Марко Рубіо і демократ Кріс Ван Холлен - висунули законопроект, згідно з яким, якщо він буде схвалений, США автоматично будуть накладати санкції на будь-яку країну, яка спробує вплинути на результат виборів у США.

Відповідно до законопроекту, директор Національної розвідки проконсультується з головами ЦРУ, ФБР і АНБ, перш ніж написати доповідь про іноземне втручання за місяць до виборів.

Якщо втручання Росії або іншої країни буде виявлено, президент буде зобов'язаний протягом 10 днів оголосити про санкції.

Мітч Макконнелл, лідер республіканців у сенаті, вже висловив свою підтримку цієї ідеї, яку також підтримує керівництво Демократичної партії.

Швидше за все, законопроекту Рубіо і Ван Холлена знадобиться підтримка двох третин депутатів сенату, і палати представників, оскільки в іншому випадку президент Трамп може накласти на нього вето.

Не варто забувати, зазначає газета, що багато республіканці в конгресі не готові виступати проти президента.

Але сам сенатор Рубіо заявляє, що автоматичні санкції необхідні, тому що, за його словами, люди на кшталт російського президента Володимира Путіна виходять з вартості та ефективності своїх дій, а подібний закон чітко продемонструє ціну втручання у виборчий процес, пише Times.