Суд США дозволив свідчити 5 свідкам у справі Манафорта в обмін на імунітет

У той же час адвокати Манафорта просять суд відстрочити на кілька місяців судовий розгляд за звинуваченням колишнього радника Трампа в банківських і податкових злочинах.

У США федеральний суддя надав імунітет від судового переслідування п'яти свідків у справі екс-керівника передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, згодом планується оприлюднити їхні імена. Про це повідомляє Reuters. Відповідне рішення виніс суддя Томас Елліс. У той же час адвокати Манафорта просять суд відстрочити на кілька місяців судовий розгляд за звинуваченням колишнього радника Трампа в банківських і податкових злочинах. Суддя прийняв рішення відкласти розгляд кримінальної справи проти Манафорта до 31 липня. Крім того, він зобов'язав представників команди спецпрокурора Роберта Мюллера, які виступають проти Манафорта, надати його адвокатам свій список з 30 свідків.

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