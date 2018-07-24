"Єдиноріг, який пливе над веселкою": екс-речник Трампа розповів про роботу на чинного президента США

За словами екс-речника Трампа, його прямолінійність у висловлюваннях спричиняє ризики, які можуть взяти не себе далеко не всі.

Колишній речник Білого дому Шон Спайсер презентував свою книжку "Брифінг: політики, преса і президент", в якій виклав секрети роботи на чинного президента США Дональда Трампа.

Книжка вийшла у друк і видання The Independent публікує уривки з неї, передає ТСН.

Слід зазначити, що спогади Спайсера - це останнє із цілої серії спогадів у команді Трампа. Якщо попередні книжки Майкла Вольфа та Джеймса Комі стосувались часто викривальних моментів у співпраці з президентом, то книжка Спайсера - це спогади повністю лояльного працівника, який не припиняв захищати свого шефа у ЗМІ.

Зокрема, Спайсер пригадав розмову з Трампом, коли в інформаційному полі справи в обраного президента йшли все гірше. "Шон, ми гинемо в медіа. Незалежно від того, що ми робимо, ми гинемо. Я знаю, що це не твоя вина. Я знаю, що ви, хлопці, стараєтесь. Я думаю, нам потрібно змінити деякі речі. Нам потрібно знайти нових людей", - говорив Трамп.

"Нам потрібен тут Ентоні", - додав президент.

"Ентоні?", - подумав Спайсер.

Після того як охоронець Трампа пішов до їдальні, президент сказав "Скарамуччі". Шон Спайсер пояснив такий вибір кандидата на речника адміністрації президента жорсткістю Ентоні Скарамуччі. "Він сподівався, що жорсткість буде працювати в Білому домі: допомагати бити медіа і зупинити витоки інформації, які тоді були", - написав Спайсер.

Читайте такожПрезидент Ірану зажадав від США "не кусати лева за хвіст", у відповідь Трамп "накричав" на нього у Twitter

Також він пригадує медійні конфлікти під час передвиборчої кампанії. Зокрема, він згадує про шокові ситуації, які створював сам Трамп-кандидат. Зокрема, за твердженнями Спайсера, до афроамериканців, латиноамериканців і виборців азійського походження не намагались достукатися. При цьому нібито головним було переконати "забутих чоловіків і жінок". Трамп нібито здобув таку рису характеру, коли працював у готельному бізнесі. Тоді він намагався здобути максимальну інформацію про свою команду. "Зараз забуті чоловіки та жінки Америки, нарешті, мали кандидата, який чув їхні турботи і вони могли його підтримати", - стверджує Спайсер.

Спайсер також розповів і про зустріч із Трампом після поразки кандидата від республіканців Мітта Ромні у 2012 році. Зустріч відбулась у Trump Tower в Нью-Йорку. Тоді Спайсер разом з тодішнім головою Республіканського національного комітету Райнсом Прібусом вирішили провести зустрічі із найбільшими донорами партії в Нью-Йорку. Одним із них і був Дональд Трамп. За словами Спайсера, вони йшли до Trump Tower за конструктивною критикою та великою кількістю коштів. Трамп був палким прихильником Ромні і дуже розчарувався через його поразку. За словами Спайсера, він почав розповідати про величезні переваги демократів у соціальних медіа та даних виборців. Трамп кивнув та дав свій аналіз програшу республіканського кандидата: "Ромні облажався. Він повинен був дати мені слово на з’їзді. Він міг використовувати мене більше".

У травні 2016 році Спайсер нарешті зустрівся із Трампом і "реаліті-шоу стало реальним". Зустріч відбулась на борту Trump Force One – приватного літака чинного президента США, на якому той пересувався під час передвиборчої кампанії. За його словами, Трампа часто критикували в ЗМІ за надмірну помпезність, однак інтер’єр літака екс-прес-секретар Білого дому оцінив досить вишукано та стильно. Спайсер описав розмову з Трампом досить дружелюбною – вони обговорили перебіг передвиборної гонки. Однак за словами Спайсера, вони мали різні погляди на перспективи Республіканської партії. Спайсер розповів про два моменти, в яких був незгоден із Трампом та мусив виправдовуватись за президента. Перший стосувався латиноамериканців. Коли Трамп оголосив, що балотуватиметься на виборах, він заявив про них так: "Вони надсилають людей, які мають багато проблем, і вони призводять до цих проблем у нас. Вони приносять наркотики. Вони вчиняють злочини. Вони насильники".

За словами Спайсера, він був абсолютно шокований такою заявою після того, скільки зусиль зробила Республіканська партія, щоб здобути прихильність латиноамериканських виборців. Колишній прес-секретар Білого дому зазначив, що це "настільки відрізнялось від позиції республіканців, що мало вигляд якоїсь пародії". Від імені комітету партії він потім заявив, що, такі висловлювання Трампа щодо американських мексиканців точно не будуть корисними у їхній спільній справі. Друга ситуація стосувалась сенатора Джона Маккейна, коли Трамп заявив, що він зовсім не герой війни, оскільки був спійманий (Маккейн провів чотири роки у полоні та відмовлявся йти з нього доки всі його товариші не будуть звільнені). Спайсер разом з колегами-республіканцями був шокований такою заявою та написав у себе в Twitter таке повідомлення: "Сенатор Джон Маккейн - американський герой, тому що він служив своїй країні і пожертвував більше, ніж будь-хто може собі уявити".

"Він як єдиноріг, як єдиноріг, який пливе над веселкою. Його прямолінійність у висловлюваннях спричиняє ризики, які можуть взяти не себе далеко не всі кандидати. Його здатність маневрувати від, здавалось би, моменту кінця кар’єри до агресивних нападів на опонентів – це талант, який здатні мобілізувати лише кілька політиків", - йдеться у книжці.

Як повідомляв УНІАН, Шон Спайсер подав у відставку в липні 2017 року. Причиною звільнення New York Times називало незгоду Спайсера із призначенням Ентоні Скарамуччі головою департаменту комунікацій Білого дому.