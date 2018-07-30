Російські хакери атакували лабораторію у Швейцарії, яка аналізувала речовину "Новачок"

Лабораторія залучалася до експертизи нервово-паралітичної речовини, яка була використана для отруєння Скрипалів у британському місті Солсбері.

Швейцарська лабораторія Spiez, яка спеціалізується на запобіганні хімічних, біологічних і ядерних загроз, ймовірно, була атакована групою хакерів, пов'язаних з Росією.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на швейцарське видання Blick.

Лабораторія в кантоні Берн, ймовірно, стала мішенню для хакерів через її роль в розслідуванні отруєння Сергія і Юлії Скрипаль в британському місті Солсбері. Лабораторія залучалася до експертизи нервово-паралітичної речовини, яка була використана для отруєння.

Хакери з групи "Sandworm", пов'язаної з російським урядом, представлялися членами організаційного комітету лабораторії і поширили документ з інструкціями про майбутню конференцію з хімічної зброї, заплановану на вересень.

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Документ в форматі Word містив тільки інформацію про конференцію. У файл була встановлена ​​шкідлива програма.

Кіберзлочинці використовували підроблену адресу електронної пошти та націлювалися на експертів із хімічної зброї, запрошених на конференцію.

"Хтось діяв від імені лабораторії. Ми негайно поінформували учасників конференції, що документ не наш, і вказали на небезпеку", - сказав Курт Мюнгер з Федерального управління цивільного захисту.

За його словами, злам хакерів спричинив обмежену шкоду. "Сама лабораторія не зареєструвала жодного витоку даних", - підтвердив Мюнгер.

Цього року хакери вже атакували кілька організацій в Швейцарії. Федеральна розвідувальна служба повідомляла про внутрішні атаках на "різні міжнародні спортивні федерації", в тому числі на Міжнародний олімпійський комітет в Лозанні.