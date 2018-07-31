Globe and Mail: танки Росії дістануться до України швидше завдяки компанії з Канади

Канадська компанія допомогла Кремлю збудувати залізницю біля українського кордону, яка має стратегічне значення для російської армії.

Минулого літа міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів особливу урочисту церемонію, на якій він роздавав медалі тисячам солдатів за участь у побудові нової залізниці поблизу кордону України.

«Без сумніву, швидке спорудження лінії «Журавка-Міллерово» увійде в славетну історію цієї бригади», - говорив Шойгу.

Аналітики ж кажуть, що нова залізниця має очевидне військове призначення, адже вона дозволяє Росії перекидати танки і війська швидше вздовж фронту, якщо Кремль розпорядиться посилити війну проти України, яка триває вже більше 4 років, пише канадське видання Globe and Mail.

Однак, спорудження залізниці стало заслугою не лише російських солдатів. Як виявилося, серед партнерів Москви в цьому проекті була фірма з Канади під назвою Bombardier Inc. Вона отримала від Кремля контракт на 8 мільйонів доларів США, згідно з яким компанія встановила свої системи контролю залізничного руху.

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Критики наголошують, що ця угода не повинна була взагалі відбутися, зважаючи на те, що Bombardier – один з найбільших отримувачів коштів канадських платників податків. А уряд Канади активно підтримує Україну в її фактичній війні проти агресивної Росії. Гроші провінції Квебек і федерального канадського уряду зіграли ключову роль у порятунку Bombardier від її фінансових проблем. Квебек і пенсійний фонд провінції в 2015 році заплатили 1,5 мільярди доларів США за 30% акцій в транспортному підрозділі компанії. І саме цей підрозділ допомагав Росії будувати залізницю біля кордону України.

Прес-секретар Bombardier Олів’є Марсель прокоментував, що нічого поганого компанія не зробила.

«Це проект на 100% розташований на території Росії і далеко від українського кордону. А його метою було оминути зону конфлікту для забезпечення безпечного транспортування товарів і пасажирів між Воронежом і Ростовом», - сказав він Globe and Mail.

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За словами Марселя, його компанія вважає, що проект російської залізниці не суперечить санкціям Канади проти РФ.

Голова лобістської групи «Український канадський конгрес» Пол Грод зауважив, що участь Bombardier в побудові російської залізниці «тривожить», зважаючи на те, що компанія отримала сотні мільйонів доларів позики і допомоги від Оттави.

«Ця лінія має явне військове призначення – транспортування російських військових і забезпечення в той час, як Росія продовжує вести війну проти України. Відкрита участь канадської компанії у втіленні цього проекту суперечить цілям канадської зовнішньої політики у підтримці української територіальної цілісності і суверенітету перед російською агресією», - наголосив Грод.