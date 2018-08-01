У Швеції викрали корону короля Карла IX (фото)

Злочинці втекли з місця злочину на моторному човні.

У Швеції злодії вкрали дві корони та державу з колекції шведської королівської сім'ї.

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Як повідомляє Reuters, злочинці втекли з місця злочину на моторному човні. За інформацією поліції, історичні цінності були викрадені вдень у вівторок із собору в місті Стренгнес, розташованому на захід від Стокгольма.

Відзначається, що грабіжники розбили скляну вітрину, де перебували регалії короля Карла IX і його дружини королеви Христини, і забрали дві корони і державу XVII століття.

Поліція поки нікого не затримала і не встановила особу підозрюваних, але повідомила про злочин у ЗМІ, щоб надати йому розголосу і повернути артефакти.

"Ми хочемо поширити інформацію і фотографії цих предметів, щоб їх можна було впізнати", - сказав представник поліції Томас Агневик.

За словами поліцейських, вкрадені предмети буде дуже складно продати на відкритому ринку.

"Як правило, такі предмети рано чи пізно знаходяться, тому що мало хто захоче тримати їх у себе", - зазначив Агневик.

У лютому повідомлялось, що на Волині з церкви викрали ікони.