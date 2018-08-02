Подружжю кримчан із російськими паспортами загрожує депортація з Фінляндії

Подружжя отримало від фінської влади документ, в якому зазначалося, що в країні не визнають паспорти, видані в анексованому Криму.

Вихідцям з анексованого Криму Наталії Кушнаренко і Михайлу Бережному загрожує депортація з Фінляндії в Україну через їхні російські паспорти. За даними російських ЗМІ, у Фінляндію сім’я в’їхала у вересні 2017 року за туристичними візами, отриманими в генеральному консульстві Фінляндії в Санкт-Петербурзі. Після прибуття вони зареєстрували підприємство і подали документи для отримання посвідки на проживання. У результаті подружжя отримало від фінської влади документ, в якому зазначалося, що в країні не визнають паспорти, видані в анексованому Криму.

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Як передає Радіо Свобода, посол України у Фінляндії Андрій Олефіров розповів, що подружжя пустили у Фінляндію помилково. "Мені здається, що цих громадян спочатку пустили до Фінляндії за туристичною візою через людський фактор: щороку в консульствах у Санкт-Петербурзі видають до мільйона шенгенських віз. Законодавство, яке забороняє видавати візи таким особам, звичайно ж, відсутнє – це просто добра воля країн-членів Європейського союзу у відповідь на звернення української сторони", - сказав Олефіров.

Як повідомляв УНІАН, раніше Фінляндія спіймала міністра оборони Росії на брехні.