Захист Манафорта не став викликати свідків – ЗМІ (відео)

Напередодні сторона обвинувачення завершила допит свідків зі свого боку.

Адвокати скандального політтехнолога Пола Манафорта не стали викликати свідків, а сам Манафорт також не став давати свідчення.

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Про це повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на західні ЗМІ та кореспондента CNN Джима Скютто.

Зазначається, що напередодні сторона обвинувачення завершила допит свідків зі свого боку. Допит тривав 10 днів. Сьогодні аналогічним правом міг скористатись захист, однак юристи Манафорта не стали цього робити.

Breaking: Paul Manafort's team will not present a case nor call any witnesses in his defense. The defense rested at 11:53 am — Jim Sciutto (@jimsciutto) 14 августа 2018 г.

Журналіст "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе повідомила, що захист подав клопотання про звільнення Манафорта від відповідальності на базі того, що важко довести факт здійснення ним спекуляцій, намагаючись отримати свій кредит у 16 млн доларів від банку. Проте суддя став на сторону урядової позиції, тобто сторону звинувачення.

У середу 15 серпня відбудуться дебати сторін.

Як повідомляв УНІАН, справа Манафорта є частиною розслідування спецпрокурора Департаменту юстиції США Мюллера про можливе втручання Росії в президентські вибори 2016 року, щоб схилити їх результат на користь Трампа.

Манафорту пред'явлено звинувачення у відмиванні грошей, які він отримав, працюючи в Україні. Його також звинувачують у тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів Януковича.

У звинуваченні Федеральної колегії присяжних, спрямованому до окружного суду у Вашингтоні, зазначається, що Манафорт і його бізнес-партнер Рік Гейтс за співпрацю з оточенням Януковича отримали десятки мільйонів доларів. Зокрема, між 2006 і 2015 роками вони виступали як незареєстровані агенти уряду України, політичних сил Партії регіонів і «Опозиційного блоку».