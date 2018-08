Захист Манафорта не став викликати свідків – ЗМІ (відео)

Адвокати скандального політтехнолога Пола Манафорта не стали викликати свідків, а сам Манафорт також не став давати свідчення.

Про це повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на західні ЗМІ та кореспондента CNN Джима Скютто.

Зазначається, що напередодні сторона обвинувачення завершила допит свідків зі свого боку. Допит тривав 10 днів. Сьогодні аналогічним правом міг скористатись захист, однак юристи Манафорта не стали цього робити.

Breaking: Paul Manafort's team will not present a case nor call any witnesses in his defense. The defense rested at 11:53 am