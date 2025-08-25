На цьому тижні заплановано багато зустрічей, готується базовий план гарантій безпеки для України.

Наразі триває підготовка до можливої зустрічі президента Украини Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним, про яку було оголошено у Вашингтоні. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав сьогодні на спільній з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре прес-конференції в Києві.

"У нас був ряд зустрічей, і сьогодні буде зустріч з Келлогом (спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом) в продовження цієї тематики, в розвиток підготовки щодо можливості майбутніх зустрічей з російською стороною. Наприкінці тижня буде зустріч української команди й американської", - зазначив Зеленський.

За його словами, впродовж тижня буде проведено низку зустрічей між союзниками України. Сьогодні тривають розмови українського військового керівництва з партнерами щодо гарантій безпеки для України.

"Ми будемо мати базовий план щодо гарантій безпеки. Базовий. Я думаю, що для деталей ще потрібен буде час. І після цього хочемо зрозуміти від американської сторони чи готові рускіє на кофігурацію, яка була запропонована Америкою, підтримана Україною в присутності європейських лідерів - двостороння, а потім тристороння зустріч", - сказав Зеленський.

Зустріч Зеленського та Путіна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, після переговорів з Володимиром Зеленським і європейськими лідерами 18 серпня президент США Дональд Трамп оголосив, що він готує зустріч на рівні лідерів між Україною й Росією, і допустив, що потім відбудеться тристоронній саміт і за його участі.

За кілька днів по цьому Трамп озвучив думки про можливу зустріч між Путіним і Зеленським, зазначивши, що "вони як олія та оцет" і не дуже-то ладнають, з очевидних причин. При цьому додав, що вважає за краще не бути присутнім на цій можливій зустрічі.

Ця заява прозвучала вже після того, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що планів на зустріч Путіна і Зеленського у них немає.

Зеленський сказав, що росіяни "роблять усе, щоб зустрічі не було", але висловив сподівання, що партнери України допоможуть забезпечити "хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони". Він підкреслив, що потрібно робити все, щоб Росія "не змогла і далі ховатися від зустрічі". "Ми бачимо сильний сигнал Сполучених Штатів, що вони готові йти вперед. Європа та інші країни в рамках "Коаліції охочих" готові допомагати, ми за це вдячні. Побудована серйозна платформа Коаліції, це понад 30 країн", - зазначив Зеленський.

