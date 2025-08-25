Ів Гіймо має з'явитися в суді 1 жовтня.

Гендиректор Ubisoft Ів Гіймо отримав офіційну повістку до суду Франції. Засідання призначене на 1 жовтня і пов'язане зі справою про домагання в компанії.

За даними видання BFM TV, позов подала профспілка Solidaires Informatiques спільно з чотирма позивачами, які вже брали участь у червневому процесі проти колишніх керівників Ubisoft.

Тоді суд визнав трьох екстопів винними в домаганнях - двоє отримали умовні терміни і штрафи, третій відбувся штрафом у кілька тисяч євро.

Історія тягнеться ще з 2020 року, коли в Ubisoft почали масово публікуватися свідчення про токсичну культуру і зловживання влади.

На тлі скандалу з компанії пішла низка високопоставлених менеджерів, проте сам Гіймо зберіг посаду. Багато хто вважає, що глава компанії був у курсі того, що відбувається, але не вжив достатніх заходів.

У коментарі для VGC представники Ubisoft наголосили, що продовжують співпрацювати з правоохоронними органами і нагадали, що після червневих слухань прокуратура не знайшла підстав для порушення справи проти компанії або її керівництва: "Ubisoft уже п'ять років активно сприяє розслідуванню. Ми продовжимо це робити й надалі".

Раніше ми розповідали, що Ів Гіймо впевнений: Star Wars Outlaws провалилася через згаслий інтерес до "Зоряних воєн". Хоча, звісно, технічний стан гри теж зіграв свою роль, визнав Гіймо.

