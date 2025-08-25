За словами Плетенчука, замало просто поставити кораблі біля причалу, бо потрібно їхнє пересування та забезпечення.

Російська Федерація має технічні можливості для перекидання додаткових кораблів в Азово-Чорноморський регіон, але це немає сенсу через обмежені технічні можливості у Новоросійську, де зараз базується основна частина Чорноморського флоту РФ. Про це в етері Ранок.LIVE розповів речник ВМС ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

За його словами, замало просто поставити кораблі біля причалу, бо потрібно їхнє пересування та забезпечення. Водночас, попри те, що через бойові дії в Україні Туреччина перекрила для військових кораблів протоки Босфор і Дарданелли, країна-агресор може задіяти інші маршрути.

"Зважаючи на перекриті турецькі протоки багато одиниць різного класу можуть бути доставлені, звісно, різними каналами. Проте, маючи таку можливість, росіяни нею не користуються та навряд чи скористуються. Причина лише одна – в цьому нема сенсу. Тому, що вони вимушені базуватися у Новоросійську й навіть деякі одиниці вони не змогли туди перебазувати. Там фізично не вистачає на всіх місця", - сказав Плетенчук.

Речник пояснив, що просто поставити біля причалу той чи інший корабель недостатньо. Бойові одиниці потрібно переміщувати, міняти місце стоянки, забезпечувати певними речами тощо. А для цього, підкреслив військовий, у Новоросійську не вистачає причального фронту. Як додав Плетенчук, зараз противник Чорноморський флот РФ застосовує у дуже обмеженому форматі, та "головний тягар у війні" лягає на російську авіацію.

За даними речника, при підготовці до повномасштабного вторгнення в Україну росіяни заводили в Азовське море певні бойові одинці, зокрема з Каспію Волго-Донським суднохідним каналом. Це підтверджує, що технічні можливості ворог має, але прямо окупантам вони не допомагають.

Російський флот у Чорному морі

Нагадаємо, Росія кожного місяця застосовує під час атак по Україні ракети морського базування "Калібр". Носіями цієї далекобійної зброї є, зокрема бойові одиниці Чорноморського флоту, які були вимушені відійти з окупованого Криму та перебазуватися до Новоросійська. Там зараз знаходяться підводні човни та надводні кораблі РФ. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що найефективніша протидія кораблям ЧФ РФ - це "вбивство лучника" - знищення у місці базування.

