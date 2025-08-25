За словами Плетенчука, українцям під час планування відпусток на півдні потрібно враховувати небезпеку.

На пляжі Одеси та Одеської області досі викидає міни, які опинилися у Дніпрі через підрив дамби Каховської ГЕС, який на початку червня 2023 року здійснили російські військові. Як пояснив в етері Ранок.LIVE речник ВМС ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук, вибухові пристрої з річковою водою потрапили в акваторію Чорного моря, та вени несуть із собою велику небезпеку.

За його словами, загрози з боку армії РФ нівелюються силами ВМФ, але нікуди не зникли. Треба розуміти, зазначив речник, що морська акваторія знаходиться у такому стані, який зараз не дозволяє окупантам планувати висадку десанту, підхід до нашого узбережжя тощо. Водночас при плануванні відпустки на Одещині людям потрібно враховувати наявну небезпеку.

"Тому, що море - це не про сталість. Шторми переміщують вибухонебезпечні предмети, які там опинилися з різних причин. Якісь навіть після вибуху на Каховській ГЕС (теракту, якій ворог вчинив влітку 2023 року – УНІАН). До речі, один із випадків, які були в цьому році, був пов’язаний із річковою міною, яку винесло з Дніпра… Як бачите, їх досі прибиває до узбережжя", - наголосив Плетенчук.

Плетенчук пояснив, що ВМС постійно обстежують акваторію на наявність вибухонебезпечних предметів для забезпечення безпеки цивільного судноплавства. Проте ресурси для глобальнішого розмінування нині у військових відсутня. Це пов'язано, зокрема, з тим, що тральщики України зараз перебувають за кордоном і не можуть бути відправлені до нашої країни через агресію РФ.

Також велике значення має безпека, яку необхідно забезпечити безпосередньо для фахівців, які займатимуться розмінуванням. А це, наголосив речник, за нинішніх військових умов неможливо. Перевірка громадських пляжів на наявність мін – прерогатива місцевої влади та ДСНС. Військові моряки потім, у разі виявлення вибухових пристроїв у пляжній зоні, беруть участь у її знешкодженні.

Смерті через міни у Чорному морі

Як писав УНІАН, у серпні у Білгород-Дністровському районі на Одещині, на узбережжі Чорного моря, сталися вибухи – загинули троє людей, які були у воді. В результаті вибухів двох мін загинули троє відпочивальників – жінка та двоє чоловіків. В одному випадку загинув 42-річний чоловік з Рівненської області, який відпочивав разом з дітьми. За даними ДСНС, коли діти купалися біля берега, батько відплив на відстань приблизно 80 метрів, де й стався вибух. Ще дві людини – чоловік та жінка, які загинули на іншому пляжі, - місцеві жителі.

Схожий випадок стався у липні. Тоді в Одеській області двоє людей теж підірвалися на міні на пляжі у курортному селищі Затока Білгород-Дністровського району. Чоловіки купалися в морі.

