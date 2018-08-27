З квітами і молитвами: у США вшановують пам'ять сенатора Маккейна (фоторепортаж)

У почесному караулі стоять представники військово-морського кадетського корпусу.

У США вшановують пам'ять сенатора Маккейна. Американці несуть до місця, де зараз знаходиться тіло покійного сенатора Джона Маккейна, квіти, листівки, плакати, прапорці та повітряні кульки в національних кольорах США.

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Відповідні фото опублікувало агентство Reuters.

У почесному караулі стоять представники військово-морського кадетського корпусу.

Як повідомляв УНІАН, Джон Маккейн помер 25 серпня. Протягом останнього року він боровся з пухлиною мозку. Раніше стало відомо, що Трамп не буде присутній на похоронах Маккейна.