З квітами і молитвами: у США вшановують пам'ять сенатора Маккейна (фоторепортаж)
11:30, 27 серпня 2018Світ
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У почесному караулі стоять представники військово-морського кадетського корпусу.
Американка молиться перед меморіалом покійного сенатора США / REUTERS
У США вшановують пам'ять сенатора Маккейна. Американці несуть до місця, де зараз знаходиться тіло покійного сенатора Джона Маккейна, квіти, листівки, плакати, прапорці та повітряні кульки в національних кольорах США.
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Відповідні фото опублікувало агентство Reuters.
У почесному караулі стоять представники військово-морського кадетського корпусу.
Як повідомляв УНІАН, Джон Маккейн помер 25 серпня. Протягом останнього року він боровся з пухлиною мозку. Раніше стало відомо, що Трамп не буде присутній на похоронах Маккейна.
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