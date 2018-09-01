У Росії пасажирський Boeing викотився за межі смуги і спалахнув (фото, відео)
09:04, 01 вересня 2018Світ
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В результаті події постраждали 18 людей, з них троє - діти.
В аеропорту "Сочі" загорівся літак / фото REUTERS
В аеропорту "Сочі" в Росії через складні метеоумови пасажирський літак Boeing 738 викотився за межі злітно-посадочної смуги і загорівся.
Як повідомляє Слідчий комітет РФ, у літака загорілися обидва крила. В результаті події постраждали 18 людей, з них троє - діти.
Під час пожежі також загинув один із співробітників аеропорту, повідомляє Telegram-канал Mash. У нього стався серцевий напад. Постраждалі ж надихалися чадним газом. Вісім осіб, включаючи дітей, госпіталізували, решті надали допомогу на місці.
Пожежа літака в Сочі / фото REUTERS
Boeing прямував з Москви до Сочі. Через складні метеоумови пілоти не змогли посадити літак з першого разу.
СК РФ за даним фактом порушив кримінальну справу за ч. 1 ст. 238 КК РФ (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки здоров'я споживачів).
Як повідомляв УНІАН, 22 серпня в Росії в небі загорівся пасажирський літак.
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