На підозрюваних в отруєнні Скрипалів Британії допоміг вийти російський агент - ЗМІ

Коли на нього вийшли агенти Мі-6, Аполон заявив про бажання емігрувати через невдоволення політикою президента Росії Володимира Путіна.

Британській розвідці вдалося вийти на підозрюваних в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії завдяки даним від завербованого російського агента.

Читайте також"Новачок" замість благословення: ЗМІ дізналися про нові подробиці особистого життя Юлії Скрипаль

Як повідомляє "Новое время" з посиланням на Daily Express, кодове ім'я завербованого агента - Аполон. Він нібито працював у посольстві Росії в Римі, де займався збором секретних даних про діяльність НАТО.

Коли на нього вийшли агенти Мі-6, Аполон заявив про бажання емігрувати через невдоволення політикою президента Росії Володимира Путіна.

На початку квітня Аполона вивезли до Великобританії, де він розповів про "міжнародну шпигунську мережу Москви" і впізнав ймовірних учасників отруєння в Солсбері – Олександра Петрова та Руслана Боширова. Він підтвердив, що Петров і Боширов є співробітниками військової розвідки Росії, і назвав їхні справжні імена.

Видання зазначає, що розвідка Великобританії чотири місяці перевіряла зв'язки та маршрути ймовірних агентів ГРУ і тільки після цього частково розкрила інформацію про них.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня поліція Великобританії назвала імена громадян Росії, підозрюваних в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів. За даними британських правоохоронців, ними є громадяни РФ Олександр Петров і Руслан Боширов. Також були опубліковані фотографії підозрюваних росіян. Британський прем'єр Тереза Мей заявила, що підозрювані в отруєнні росіяни працювали на російську військову розвідку.