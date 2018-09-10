New York Times: Замах ГРУ на Скрипаля була пародією на таємні операції

Не виключено, що російські агенти умисне діяли так по-дурному і зірвали всю конспірацію.

Це було схоже на якусь пародію з фільму про шпигунів. Двоє кремезних агентів з Росії зупинилися в дешевому готелі в Лондоні, маючи при собі флакон для парфумів, наповнений смертельною хімічною зброєю.

При цьому, вони зовсім не звертали увагу на камери вуличного спостереження, які весь час їх знімали, пише New York Times.

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Таємна операція з отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії була або провальною, або умисне очевидною для всього світу. Однак експерти кажуть, що це відмінна риса ГРУ, російської військової розвідки з грубою репутацією, яка повинна проводити операції на шкоду ворогам Росії чи просто вселяти страх.

Після того, як уряд Британії вказав пальцем на двох агентів ГРУ у справі про отруєння Скрипаля, оприлюднивши копії їхніх паспортів і відео з камер спостереження, російські соціальні мережі вибухнули карикатурними фото і мемами, які висміювали звинувачення. Росіяни не вірили, що така серйозна розвідувальна організація, як ГРУ, могла діяти «так тупо». Втім, російське суспільство може ніколи й не дізнатися, що сталося насправді, зважаючи на міфи і розмиті історії навколо ГРУ, які поширювалися з часів СРСР.

«Жоден нормальний росіянин поняття не має, що робить це управління», - сказав незалежний військовий експерт з РФ Олександр Гольц.

Видання зауважує, що агенти ГРУ не вперше так грубо провалюють свою конспірацію, що породило підозри ніби вони зробили це умисне, щоб послати якийсь «сигнал». Цього разу прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей теж допустила, що отруєння Скрипаля у березні, вірогідно, повинно було стати посланням іншим росіянами у Лондоні, що вони не повинні почуватися в безпеці. У всякому випадку, звинувачення проти агентів ГРУ посилили російський імідж як країни, яка не боїться захищати свої інтереси на чужій території будь-якою ціною.

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Також це послало народу Росії сигнал про те, що «ніхто не зможе сховатися від довгих рук Кремля», - пояснив колишній агент ЦРУ у Москві Джон Сіфер. Однак, на його думку, поширення камер безпеки означає, що «стає все важче проводити операції і не бути викритим».

Кремль відкинув британські докази і звинувачення, назвавши їх «нонсенсом», власне, як і все інше, що ГРУ закидали впродовж останніх років: втручання у вибори в США, спроби влаштувати переворот в Чорногорії, знищення малайзійського лайнера над Україною чи управління найманцями в Сирії. Якою б не була правда, це момент слави ГРУ.

Експерти застерігають, що надмірна увага Заходу до управління може насправді відвертати увагу від більш важливої таємної роботи, яку проводять інші спецслужби Росії. Зокрема, існує переконання, що це ФСБ і Служба внутрішньої розвідки РФ влаштували паралельні хакерські атаки для впливу на американські вибори в 2016 році. Але їх досі до кінця не викрили.