Британія може відмовитися від Brexit протягом п'яти років - екс-прем'єр Блер

Політик зазначив, що ЄС потребує реформування, проте, на його думку, це не достатня причина для виходу Британії з цього об’єднання.

Великобританія може переглянути своє рішення про вихід з Євросоюзу протягом п'яти років.

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Про це повідомляє Новое время з посиланням на заяву екс-прем'єр-міністра Сполученого Королівства Тоні Блера.

"Не хочу дискутувати щодо величезних викликів, які стоять перед Європою. Маємо виклик міграції, з яким не дуже вдається впоратися. Так, є структурні та політичні виклики Єврозони. Але я зроблю один прогноз, а через п'ять років побачимо, чи я помилився: Європа виживе, Європа буде процвітати і Великобританія скасує своє рішення про Brexit", – прогнозує Блер.

Блер нагадав, що після Другої світової війни Європа об’єднувалася заради підтримання миру, проте перебування в ЄС надає країнам також інші значні переваги.

"Головна мета існування Європи сьогодні – бути потужними. В середині цього століття матимемо 3-х гігантів – Америку, Китай та, напевне, Індію. Вони будуть настільки більшими за інші країни, що країнам середнього розміру як Німеччина чи Франція доведеться стояти разом, щоб їм нічого не нав’язували. Зараз мета – не просто мир, а ще й потужність, влада", – додав екс-прем'єр-міністр Великобританії.

Політик погодився, що ЄС потребує реформування, проте, на його думку, це не достатня причина для виходу з об’єднання.

"Звичайно, Brexit – це великий негатив для Європи, виходить великий політичний і економічний гравець. Звичайно будуть виклики. Але я не маю жодних сумнівів, що Європа буде кращою, якщо Британія залишиться з нею, а Британія стане кращою, коли при повторному голосуванні ми всі вирішимо повернутися до Європи", – заявив Блер.

Крім того, колишній міністр закордонних справ Швеції та екс-прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт повідомив, що останнім часом євроскептиків серед громадян країн Європи поменшало.

"Я думаю, що причина такого підвищення підтримки ЄС – це, як я його називаю, ефект "ПТB" – Путін-Трамп-Brexit. Люди розуміють, що ми живемо в набагато складнішому світі. Якщо подивитись на цей світ, то побачимо ревізіоністську Росію, і людям стає страшно. Ми бачимо США, які збаламучують ситуацію в світі, бачимо Китай, який піднімається. До того ж відбуваються події на Близькому Сході, а це сусіди Європи. Демографічний вибух в Африці. Все це має величезний трансформаційний ефект для нас", – заявив Більдт.

Більдт також висловив впевненість у мудрості громадян країн Європи, багато з яких розуміють неможливість впоратися з такими викликами поодинці.