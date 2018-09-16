У центрі Брюсселя сталася стрілянина, є постраждалі

Зловмисники втекли на автомобілі. Поліція розшукує підозрюваних

Двоє людей отримали поранення після стрілянини в центрі Брюсселя. У перестрілці брали участь 5-6 осіб, заявили в поліції.

Про це пише Європейська правда з посиланням на La Stampa.

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Одна людина отримала поранення в ногу, а другу особу травмували уламкми, заявила представниця відділу місцевої поліції Іксель Ільсія ван де Кеер.

Інцидент трапився біля бару The Switch, на вулиці де ла Круа де Фер. Зловмисники втекли на автомобілі. Поліція розшукує підозрюваних.