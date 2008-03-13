Голова парламенту закликав Росію якнайшвидше визнати незалежність Абхазії

Глава абхазького парламенту Нугзар Ашуба закликав Росію швидше визнати незалежність самопроголошеної республіки. Виступаючи на парламентських слуханнях в Держдумі, присвячених проблемі невизнаних республік на території СНД, він заявив, що "тим самим Росія зміцнить свою міжнародну вагу і вплив як однієї з провідних країн світу".

Рішення цього питання, за словами Н.Ашуба, позначиться позитивно не тільки на інтересах Росії, а й на інтересах Грузії. "Ми з Грузією в одній країні ніколи не житимемо", - цитує його РосБізнесКонсалтинг. На його думку, грузинська влада вже готова до визнання незалежності Абхазії. "У керівництва Грузії з`явиться можливість вирішення багатьох соціально-економічних проблем, а грузинський народ, нарешті, звільниться від очікування війни", - пояснив свою думку Н.Ашуба.

Він вітав недавнє рішення Росії про зняття встановлених в 1996 р. обмежувальних санкцій у відносинах з Абхазією. "Після зняття санкцій ми сподіваємося на подальше просування процесу співпраці з Росією, у тому числі і в підготовці та проведенні в 2014 р. в Сочі зимової Олімпіади", - заявив Н.Ашуба.