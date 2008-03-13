Голова парламенту закликав Росію якнайшвидше визнати незалежність Абхазії
"Ми з Грузією в одній країні ніколи не житимемо"
|Нугзар Ашуба
Рішення цього питання, за словами Н.Ашуба, позначиться позитивно не тільки на інтересах Росії, а й на інтересах Грузії. "Ми з Грузією в одній країні ніколи не житимемо", - цитує його РосБізнесКонсалтинг. На його думку, грузинська влада вже готова до визнання незалежності Абхазії. "У керівництва Грузії з`явиться можливість вирішення багатьох соціально-економічних проблем, а грузинський народ, нарешті, звільниться від очікування війни", - пояснив свою думку Н.Ашуба.
Він вітав недавнє рішення Росії про зняття встановлених в 1996 р. обмежувальних санкцій у відносинах з Абхазією. "Після зняття санкцій ми сподіваємося на подальше просування процесу співпраці з Росією, у тому числі і в підготовці та проведенні в 2014 р. в Сочі зимової Олімпіади", - заявив Н.Ашуба.