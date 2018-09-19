Трамп "дуже серйозно" розглядає розміщення у Польщі постійної бази армії США

Польща просила розмістити на своїй території американський контингент кілька разів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація «дуже серйозно» розглядає запит на постійну військову присутність у Польщі.

«Польща готова надати Сполученим Штатам дуже значне сприяння для входження і присутності в Польщі, і, звичайно, це те, про що ми говоритимемо», – сказав Трамп перед зустріччю з польським колегою Анджеєм Дудою в Білому домі, передає Радіо Свобода.

Читайте такожПрем’єр Ізраїлю заявив Путіну, що навіть після падіння літака ЗС РФ продовжить удари по Сирії

Польща просила розмістити на своїй території американський контингент кілька разів. У Варшаві зазначали, що готові витратити на фінансування американської військової бази в Польщі до двох мільярдів доларів.

Наразі на території країни вже є американські солдати – у складі місії НАТО. Вони здійснюють службу на ротаційній основі.

Польща пояснювала, що постійна присутність військ США необхідна, щоб протидіяти російській військовій активності в регіоні.

Росія виступає проти такої ініціативи, стверджуючи, що експансія НАТО на схід стане загрозою стабільності в Європі.