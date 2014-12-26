ЗМІ: до атаки на кінокомпанію Sony Pictures може бути причетна Росія

Світові експерти з безпеки вважають, що за хакерською атакою на Sony Pictures може стояти зовсім не Північна Корея, розлючена на фільм Інтерв'ю про замах на Кім Чен Ина, а Росія, повідомляє Новое время.

Як пише американська The Times, аналітики знайшли докази можливої причетності Росії. "Компанія з інформаційної безпеки Taia Global провела комп'ютерний аналіз 20 фрагментів тексту, написаного ламаною англійською, який надіслали Хранителі світу (Guardians of Peace), група, яка, як вважається, несе відповідальність за атаку на Sony. Вона прийшла до висновку, що граматичні та інші похибки, можливо, були зроблені автором, рідна мова якого - російська", - пише автор публікації.

Відзначається, що в перших посланнях Хранителів світу взагалі не йшлося про фільм Інтерв'ю. Пов'язувати кібератаку та висміювання північнокорейського лідера в кіно стали з подачі ЗМІ, після чого й самі хакери стали згадувати стрічку про Кім Чен Ина.

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Однак експерти сумніваються у версії про "розлючену КНДР", яка зламала сервера Sony. "Від нас чекають, що ми просто візьмемо за чисту монету запевнення агентства. У цій обстановці це велике питання", - заявив представник однієї з компаній у сфері безпеки Марк Роджерс.

Нагадаємо, комп'ютерні системи Sony впали 24 листопада, на всіх сайтах корпорації з'явилися червоні черепа з написом "Знищено #GOP", що вказало на причетність до злому хакерського угруповання Хранителі світу.

До рук хакерів потрапили особисті дані акторів і виробничих бригад, сценарії та внутрішня документація кінокомпанії. Також в Мережу потрапили фільми Sony Pictures, які ще не вийшли на великі екрани: Лють з Бредом Піттом, Все ще Еліс з Джуліанною Мур і Алеком Болдуїном, Містер Тернер з Тімоті Споллом.

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8 грудня угруповання GOP вимагало від компанії відмовитися від випуску в прокат "терористичного" фільму. ЗМІ припустили, що мова йде про комедію Інтерв'ю, сюжет якої будується навколо замаху на північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

19 грудня Федеральне бюро розслідувань США заявило, що за хакерськими атаками на кінокомпанію Sony Pictures через фільм про Кім Чен Ина стоїть КНДР.

Компанія Sony Pictures дозволила випустити на екрани скандальну комедію Інтерв'ю про північнокорейського лідера Кім Чен Ина та навіть викласти її на Youtube.