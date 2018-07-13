З Росією треба говорити з позиції сили та єдності союзників - Мей

Також прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей подякувала президенту США Дональду Трампу за підтримку після отруєння колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Тереза Мей наголошує, що з Російською Федерацією треба говорити з позиції сили і єдності союзників.

Про це британський прем'єр сказала під час спільної прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом у Бакінгемширі (Сполучене Королівство), що транслювалася на сайті Білого дому.

Вона подякувала президенту США за підтримку в реагуванні на "жахливе застосування" нервово-паралітичної речовини у Солсбері – видворення зі Сполучених Штатів 60 працівників розвідувальних служб РФ.

"І я вітаю його зустріч з паном Путіним у Гельсінки в понеділок. Ми погодилися, що це важливо розмовляти з Росією з позиції сили та єдності, і ми повинні продовжувати стримувати та протидіяти усім зусиллям з підриву наших демократій", - наголосила Мей.

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Як повідомляв УНІАН, 16 липня у Гельсінки (Фінляндія) відбудеться зустріч президентів США Трампа і РФ Володимира Путіна.

12 липня Трамп підтвердив, що на зустрічі з Путіним порушить питання України. Також Трамп зазначив, що вважає Путіна суперником, але не ворогом.

Довідка УНІАН. Колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними 4 березня в британському Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР. 66-річний Скрипаль і його 33-річна дочка перебувають у лікарні.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського.

Низка країн, включаючи Україну, вирішили видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Скрипаля та його дочки. У відповідь в РФ вжили аналогічних заходів і вислали таку саму кількість дипломатів цих країн.