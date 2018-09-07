Трамп назвав зустріч із Путіним однією з найкращих у своєму житті

Зустріч між Трампом і Путіним у липні була закритою, один на один з одним перекладачем на лідера, тож досі невідомо, що конкретно обговорювалося.

Президент США Дональд Трамп у ході виступу перед прихильниками в штаті Монтана назвав зустріч з президентом РФ Владіміром Путіним в Гельсінкі однією зі своїх найкращих зустрічей у житті.

Про це пише Європейська правда з посиланням на CNN.

"Вони хотіли, щоб на цій сцені у нас був боксерський поєдинок. У нас була чудова зустріч. Ми говорили про Україну, ми говорили про Сирію. Ми говорили про захист Ізраїлю. Ми говорили про багато чудових речей. Але вони сказали, що це було жахливо. Я сказав: "Що було жахливо? У нас була чудова зустріч", - сказав американський президент.

Читайте такожThe Economist: Симпатія Трампа приносить Росії лише проблеми

Зустріч між Трампом і Путіним у липні була закритою, один на один з одним перекладачем на лідера, тож досі невідомо, що конкретно обговорювалося.

Трамп заявляє, що не розглядає питання зняття санкцій з Росії і міг би почати обдумувати це питання лише у випадку кроків назустріч з боку російської сторони.