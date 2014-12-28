У Москві помер режисер мультфільмів "Весела карусель" і першого "Ну, постривай!"

У суботу на 78-му році життя помер режисер Геннадій Михайлович Сокольський, повідомляє сайт Аниматор.ру.

"Він стояв біля витоків "Веселої каруселі" і зняв перший мультфільм "Ну, постривай!". Потім створив такі улюблені стрічки, як "Пташка Тарі", "Мишеня Пік", "Срібне копитце", "Івашка з палацу піонерів", "Пригоди пінгвіненяти Лоло", "Маленька чаклунка". Разом із Федором Хитруком працював над фільмом "Вінні-Пух і день турбот", - пише сайт.

Геннадій Сокольський навчався на курсах художників-мультиплікаторів при кіностудії «Союзмультфільм», де і пропрацював потім з 1961 по 1998 роки. Як аніматор мальованих і лялькових картин він брав участь у створенні понад 170 фільмів, як режисер дебютував у 1969 році.

Читайте такожУ прокат вийшов перший повнометражний український мультфільмЯк і більшість російських аніматорів, Сокольський не мав ніяких почесних звань і нагород... Останні роки він тяжко хворів. Прощання з Геннадієм Сокольським пройде 30 грудня в Боткінській лікарні, повідомляє Аниматор.ру.