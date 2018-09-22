Кількість жертв нападу бойовиків під час параду в Ірані зросла до 24 осіб, ще понад 60 зазнали поранень

Серед загиблих є жінки та діти.

Кількість жертв нападу бойовиків під час військового параду в іранському місті Ахваз зросла до 24 осіб, ще понад 60 зазнали поранень.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на державне телебачення Ірану.

Бойовики стріляли у трибуну, на якій перебували іранські посадовці, щоб спостерігати за щорічним парадом, присвяченим початку війни Ісламської Республіки з Іраком у 1980-1988 роках.

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Також відомо, що серед загиблих є жінки та діти.

Силовики ліквідували трьох терористів на місці, четвертий поранений помер у лікарні.

Міністр закордонних справ Мохаммед Джавад Заріф заявив, що напад був організований "регіональними спонсорами терору", маючи на увазі, як зазвичай, ворогів Ірану - Саудівську Аравію та Ізраїль, а також США. Він наголосив, що Тегеран рішуче відреагує на ці дії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 вересня, група озброєних чоловіків відкрила вогонь по людях, які зібралися на вулиці, щоб спостерігати за військовим парадом в місті Ахваз на південному заході Ірану.