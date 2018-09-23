Ізраїль відповів на повторні звинувачення Росії по катастрофі Іл-20 в Сирії

Росії знову нагадали, що ізраїльські винищувачі F-16 на момент збиття російського літака-розвідника не ховалися за яким повітряним судном і перебували у повітряному просторі Ізраїлю.

Ізраїль відповів на чергову порцію звинувачень Російської Федерації, яка поклала на нього відповідальність за збитий російський літак Іл-20. Про це повідомляє Новое время з посиланням на заяву Сил оборони Ізраїлю (IDF) на їх офіційній сторінці в Twitter.

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У повідомленні говориться, що делегація IDF, яку очолює командувач Військово-повітряних сил Ізраїлю генерал Амикам Норкін, надала російським військовим документ з подробицями інциденту з Іл-20 над Середземним морем.

"Ізраїльські винищувачі F-16 в момент збиття російського літака-розвідника не ховалися за жодним повітряним судном і перебували у повітряному просторі Ізраїлю", - запевнили в IDF.

Крім того, наслідки загибелі Іл-20 IDF назвали "трагічними і важкими".

23 вересня в Міноборони РФ знову заявили, що вина за збитий в Сирії російський розвідувальний літак Іл-20 лежить на ізраїльських ВПС. Про це сказав офіційний представник військового відомства генерал-майор Ігор Конашенков. Він заявив про "непрофесіоналізм, або, щонайменше, про злочинну недбалість" ізраїльських ВПС.

Як повідомляв УНІАН, що в ніч на 18 вересня російський військовий літак Іл-20 потрапив під вогонь сирійських засобів ППО біля узбережжя Сирії в Середземному морі. В результаті авіакатастрофи загинули 15 російських військових.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу поклав відповідальність за інцидент на Ізраїль, оскільки, згідно із заявою росіян, "російським літаком прикривалися винищувачі F-16 Ізраїлю". Тієї ночі вони завдавали удари по об'єктах в Сирії.

20 вересня в Москву прибула делегація Армії оборони Ізраїлю на чолі з командувачем ізраїльських ВПС генерал-майором Амикамом Норкіним. Ізраїльська сторона передала російським военым 40-сторінкову доповідь щодо подій, які відбувалися в районі сирійської Латакії ввечері 17 вересня.