Ізраїль відповів на повторні звинувачення Росії по катастрофі Іл-20 в Сирії
Ізраїль відповів на чергову порцію звинувачень Російської Федерації, яка поклала на нього відповідальність за збитий російський літак Іл-20. Про це повідомляє Новое время з посиланням на заяву Сил оборони Ізраїлю (IDF) на їх офіційній сторінці в Twitter.
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У повідомленні говориться, що делегація IDF, яку очолює командувач Військово-повітряних сил Ізраїлю генерал Амикам Норкін, надала російським військовим документ з подробицями інциденту з Іл-20 над Середземним морем.
"Ізраїльські винищувачі F-16 в момент збиття російського літака-розвідника не ховалися за жодним повітряним судном і перебували у повітряному просторі Ізраїлю", - запевнили в IDF.
Крім того, наслідки загибелі Іл-20 IDF назвали "трагічними і важкими".
23 вересня в Міноборони РФ знову заявили, що вина за збитий в Сирії російський розвідувальний літак Іл-20 лежить на ізраїльських ВПС. Про це сказав офіційний представник військового відомства генерал-майор Ігор Конашенков. Він заявив про "непрофесіоналізм, або, щонайменше, про злочинну недбалість" ізраїльських ВПС.
Як повідомляв УНІАН, що в ніч на 18 вересня російський військовий літак Іл-20 потрапив під вогонь сирійських засобів ППО біля узбережжя Сирії в Середземному морі. В результаті авіакатастрофи загинули 15 російських військових.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу поклав відповідальність за інцидент на Ізраїль, оскільки, згідно із заявою росіян, "російським літаком прикривалися винищувачі F-16 Ізраїлю". Тієї ночі вони завдавали удари по об'єктах в Сирії.
20 вересня в Москву прибула делегація Армії оборони Ізраїлю на чолі з командувачем ізраїльських ВПС генерал-майором Амикамом Норкіним. Ізраїльська сторона передала російським военым 40-сторінкову доповідь щодо подій, які відбувалися в районі сирійської Латакії ввечері 17 вересня.
An IDF delegation, led by the Commander of the Israeli Air Force, Maj. Gen. Amikam Norkin, presented the complete IDF After Action Review (AAR) of the downing of the Russian by plane Syrian anti-air fire to senior Russian military officers.— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 23 вересня 2018 р.