Business Insider: Путін «тролить» Японію мирною угодою після Другої світової війни

У Токіо розуміють, що російський президент не хоче віддавати Курильські острови, а всі його слова про «мир» порожні.

Президент Росії Володимир Путін, схоже, застав зненацька прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе, коли на початку місяця запропонував підписати мирну году, яка б офіційно завершила Другу світову війну. При цьому, він запропонував зробити це «без будь-яких умов».

Ця угода між Токіо і Кремлем так і не була підписана за більш ніж 70 років, через суперечки, яка точиться навколо чотирьох островів Курильської гряди, які СРСР окупував в часи війни.

Як нагадує Business Insider, під час економічного форуму у Владивостоці Путін, схоже, раптово вирішив виправити ситуацію. Він несподівано зробив пропозицію щодо угоди японському прем’єру, коли вони обоє стояли на сцені.

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«Ми намагалися вирішити територіальну суперечку 70 років. Ми говоримо про це 70 років. І мені от щойно спало на думку. Сіндзо сказав: «Давайте змінимо наші підходи». Давайте! Давайте укладемо мирну угоду, не зараз, а до кінця року і без будь-яких умов», - сказав Путін, викликавши овації.

У Японії ці його слова сприйняли скептично. Головний секретар кабінету міністрів країни Йосіхіде Суга сказав, що підписання мирної угоди повинно відбутися «лише після вирішення питання про приналежність чотирьох Північних островів», - наголосив він.

Сам голова японського уряду теж, схоже, відкинув слова Путіна.

«Японія дотримується основної позиції, яка передбачає, що територіальна суперечка повинна бути вирішена спочатку, а мирна угода підписана потім. Нас не повинні бентежити якісь коментарі», - сказав Абе.

Для Японії повернення Курильських островів - це ще й питання оборони. В 2016 році Росія розгорнула на спірній території протикорабельні ракети. А ще через рік Москва оновила артилерійську дивізію, яка базується тут. У лютому Росія розчистила шлях для доставки пілотованих і непілотованих літальних апаратів, а також командних систем в аеропорт на одному з островів. У Токіо це вважають мілітаризацією спірної території.

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Чиновники і експерти вважають, що слова Путіна, які він сказав у Владивостоці, були не щирими.

«Це називається тролінгом. Путін нічого не чекає», - сказав колишній заступник міністра закордонних справ РФ Георгій Кунадзе.

За його словами, російська пропозиція політично неприйнятна для прем’єр-міністра Японії. Та й сам Путін може зіштовхнутися з наслідками в Росії, якщо він вирішить віддати острови. За словами експерта «Центру Карнегі» Олександра Бабуєва, російський президент розкидається гучними словами для того, щоб залучити інвестиції на Курили.

Колишній міністр оборони Японії Сігеру Ісіба також порадив не чекати нічого від Москви, вказавши на російські стратегічні інтереси.

«Фіксація Путіна на території зараз надзвичайно велика», - сказав він.