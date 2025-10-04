Він зазначив, що цим питанням усі дуже серйозно зайнялися і до такої міри, що інші теми навіть не обговорюються.

Сербський президент Александар Вучич заявив, що всі в Європі готуються до конфліктів.

Як повідомляє Clash Report, під час спілкування з журналістами Вучич сказав, що наразі всі готуються до війни, і питання полягає тільки в тому, "до якої сторони хто належить".

"Ми б хотіли уникнути воєн, конфліктів. Але, боюся, що більше ніхто нікого не хоче чути і слухати. І всі дійсно і всерйоз готуються до воєн. І буде непросто говорити на якісь інші теми", - сказав він.

Відео дня

Вучич і війна в Україні

Раніше Вучич заявляв, що його країна готова допомогти Україні відбудувати після війни якесь зруйноване росіянами місто, але не знає, як покласти край самій війні.

Наприкінці липня Вучич спростував заяву міністра у справах Європи Неманьї Старовича про введення санкцій проти РФ і заявив, що таку можливість сербська влада не розглядає.

НАТО і війна з РФ

Сьогодні видання Business Insider написало про те, що незважаючи на те, що безпілотники дедалі частіше перетворюють танки та бронетехніку на уламки на полі бою в Україні, країни НАТО однаково активізували закупівлі та модернізацію важкої бронетехніки на тлі підготовки до можливого розширення конфліктів у Європі.

Вас також можуть зацікавити новини: