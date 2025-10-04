Україна стала найбільшим постачальником яєць до Великої Британії, але там вже протестують

Українські виробники яєць можуть поставляти яєчну продукцію за пільговими умовами.

Україна та Польща стають найбільшими постачальниками курячих яєць до Великої Британії. Однак, місцеві виробники незадоволені імпортом яєць від курей-несучок кліткового утримання. Про це йдеться у статті The Guardian.

За даними урядового Агентства з питань охорони здоров'я тварин і рослин (Animal and Plant Health Agency), за перше півріччя цього року Україна поставила до Великої Британії 8 мільйонів кілограмів курячих яєць. На другому місці Польща, яка поставила майже 7 мільйонів кілограмів, та Іспанія з 4,7 мільйонами кілограмів. Разом з іншими європейськими виробниками імпорт досягає 12 відсотків на ринку Великої Британії.

Однак британським виробникам не подобається, що уряд змушує їх постійно підвищувати стандарти утримання курей, але при цьому нарощується імпорт з-закордону. Там вказують, що британським фермерам з 2012 року заборонено утримувати птахів у клітках, а в інших країнах такий метод утримання зберігається.

Видання наголошує, що уряд Великої Британії дозволив українським виробникам постачати яйця після повномасштабного російського вторгнення. Визнаючи гуманітарну складову, голова Британської ради яєчної промисловості Марк Вільямс сказав журналістам, що морально неправильно та несправедливо поставляти до країни яйця, які отримані за технологією, забороненою для британських фермерів.

Згідно з даними видання, українська та інша імпортна яєчна продукція не потрапляє у роздрібну торгівлю. Адже за стандартом Британії у роздріб можна продавати тільки яйця найвищої якості, які пройшли перевірку Animal and Plant Health Agency та придатні до вживання у сирому вигляді.

Однак, як сказав Вільямс, роздрібна торгівля становить лише 65% ринку. Два інші сегменти – громадське харчування (18%) та переробка (17%) – мають дуже конкурентні ціни, що робить привабливим для України продаж яєць або яєчних продуктів тут.

Він додав, що британські правила щодо безпеки харчових продуктів, добробуту тварин та захисту навколишнього середовища становлять близько 14% вартості виробництва десятка яєць.

"Україна не стикається з цими витратами, що дає їй величезну комерційну перевагу. Ось чому зараз так привабливо відправляти яйця та яєчні продукти до Великої Британії", - каже він.

Газета пише, що Україна звернулася до Великої Британії з проханням зберегти пільговий період торгівлі до 2029 року. І хоча Велика Британія погодилася продовжити безмитну торгівлю для більшістю товарів до цієї дати, яйця та птиця, які відносять до категорії чутливих товарів, продаватимуть на пільгових умовах лише до 2027 року.

Постачання української яєчної продукції до ЄС

Нагадаємо, що раніше про проблеми з українськими яйцями заявляли у Франції. Французька організація яєчної промисловості (CNPO) виступила із заявою, що імпортовані з України яйця можуть містити антибіотики, заборонені в Європі. Однак в Україні цей факт заперечили та наголосили, що яєчна продукція з України проходить необхідні перевірки, і у випадку перевищення норм забруднюючих речовин утилізується.

