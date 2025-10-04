Він розповів, як все більше користувачів по всьому світу потрапляють у залежність від ШІ.

Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, стартапу, який створив ChatGPT, поділився роздумами про майбутнє штучного інтелекту (ШІ). Він висловив упевненість, що ШІ може "випадково захопити світ".

У подкасті MD MEETS він уточнив, що йдеться не про повстання машин, а про поступову залежність людей у всьому світі від ШІ.

"Сотні мільйонів уже використовують ChatGPT, скоро їх будуть мільярди. Люди все частіше покладаються на поради моделі - спочатку усвідомлено, потім автоматично", - пояснив Альтман.

Він зазначив, що користувачі ChatGPT стають дедалі залежнішими від штучного інтелекту.

За його словами, це створює "петлю зворотного зв'язку" - що більше ми слухаємо ШІ, то розумнішим він стає і тим сильніше впливає на рішення людей. У підсумку, підкреслив він, "ми робимо те, чого хоче модель, навіть не помічаючи цього".

Нещодавно компанія OpenAI поділилася результатами нового тесту, який уперше спробував оцінити, наскільки можливості сучасних провідних ШІ-моделей близькі до професійного рівня в значущих професіях.

Найкраще ШІ-моделі проявили себе в чітко сформульованих завданнях. Наприклад, GPT-5 і його конкуренти успішно підготували маркетингові матеріали, аналізували ринок, працювали з первинною юридичною документацією та обробляли медичні знімки.

