Сирський додав, що на Добропільському напрямку українські військові підвищили ефективність ураження місць скупчення окупантів.

Обстановка в районі населеного пункту Ямпіль стабілізована, Сили оборони зачищають залишки російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram. "Підрозділи Сил спеціальних операцій, частини Сухопутних військ ЗСУ та Нацгвардії України проводять у селищі ударно-пошукові дії для виявлення і знищення залишків диверсійних груп противника", - зазначив він.

Сирський повідомив, що на Добропільському напрямку підвищується ефективність ураження місць накопичення ворога, знищується його логістика.

"Загальні втрати загарбників за добу тут становлять 47 осіб, із них безповоротні - 32. Від початку контрнаступальної операції на напрямку Добропілля росіяни втратили близько 3520 осіб, із них знищено - 1988. Також уражено або знищено 991 одиницю ворожого озброєння та військової техніки", - зазначив головнокоманувач ЗСУ.

Ситуація навколо Ямполя

Як повідомляв УНІАН, у вересні вселищі Ямпіль що на південному сході від Лимана, окупанти, одягнувши цивільний одяг, щоб замаскуватися, били по позиціях ЗСУ.

Тоді аналітики проєкту DeepState зазначали, що росіянам вдалося проникнути в Ямпіль, але Сили Оборони одразу почали на них полювання. Окупанти ховалисяв хатах, підвалах, погребах. Аналітики зауважували, що роботі по противнику дуже заважають цивільні, які не евакуювалися з населеного пункту, а росіяни, користуючись цим ховаються в самих будинках.

Росіяни хотіли захопити це селище, знаючи його важливість і критичність для всіх позицій, які знаходяться східніше від нього.

