Рейтинг задоволеності користувачів серед iOS-пристроїв очолив iPhone 17 Pro Max.

Бенчмарк AnTuTu не тільки заміряє потужність мобільних пристроїв, а й опитує користувачів щодо задоволеності своїм телефоном і планшетом. Із середньої оцінки виходить "народний" рейтинг – ось які iPhone очолили за підсумками вересня 2025 року.

Уперше за довгий час рейтинг iOS-пристроїв очолила нова модель Apple – iPhone 17 Pro Max, який отримав цілих 99,55% захоплених відгуків. Цікаво, що в десятці лідерів немає ні iPhone 17, ні iPhone 17 Pro, ні iPhone Air.

Головний флагман Apple цього року отримав одразу декілька важливих оновлень: час автономної роботи збільшився на 4 години, тоді як задній телеоб'єктив прокачали з 12 до 48 мегапікселів. Експерти зазначають, що таким чином Apple зуміла задовольнити потреби різних користувачів.

На третьому місці вересневого рейтингу знаходиться iPhone 12 mini (95,69%). Цю модель люблять за компактні розміри та збалансовану начинку. З інших моделей iPhone у рейтингу присутні iPhone SE 2020, iPhone 16 та iPhone 8.

Якщо дивитися на планшети, то найбільшу задоволеність власникам приносить iPad Air 4. Цей недорогий планшет вийшов ще у 2020, але люди продовжують ним користуватися і залишати позитивні відгуки. За ним слідують моделі iPad Pro 4, iPad Air 5, iPad Pro 5 і iPad Mini 5.

Аналітики пишуть, що попит на нові iPhone 17 виявився вищим за всі очікування. Однак найпопулярнішими виявилися лише основні смартфони серії – iPhone 17, 17 Pro та 17 Pro Max. Тоді як тонкий iPhone Air демонструє відносно слабкі показники попиту.

Відомий техноблогер MKBHD назвав базовий iPhone 17 найкращим телефоном Apple "за довгі роки" і мало не ідеальним смартфоном за свої гроші.

