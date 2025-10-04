Нафото УНІАН

У трьох областях України тимчасово скасовують низку приміських поїздів. Не курсуватимуть певні електрички у Сумській, Чернігівській та Львівській областях.

Про це повідомляє "Укрзалізниця". Зазначається, що відповідне рішення було ухвалено безпекових міркувань. Терміни не уточнюються, але сказано, що зазначені поїзди не курсуватимуть з суботи, 4 жовтня. 

Сумська область:

  • поїзд №967 Терещенська - Новгород-Сіверський,
  • №968 Новгород-Сіверський - Терещенська.

Чернігівська область:

  • №969 Сновськ - Городня,
  • №970 Городня - Сновськ.

Львівська область:

  • №961/962 Самбір - Ніжанковичі,
  • №963/964 Нижанковичі - Самбір,
  • №966 Старжава - Самбір,
  • №965 Самбір - Старжава.

Останніми тижнями російські окупаційні війська посилили атаки на залізничну інфраструктуру України. У суботу, 4 жовтня, росіяни завдали удару по пасажирських поїздах в Сумській області. 

Було атаковано залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумської області. Пошкоджено два поїзди. Відомо про десятки постраждалих. Серед травмованих – діти. 

Сумська облпрокуратура згодом повідомила, що у вагоні одного з потягів, в які влучив ворожий безпілотник на залізничному вокзалі в м. Шостка, виявлено тіло загиблого 71-річного чоловіка.

