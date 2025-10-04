У трьох областях України тимчасово скасовують низку приміських поїздів. Не курсуватимуть певні електрички у Сумській, Чернігівській та Львівській областях.
Про це повідомляє "Укрзалізниця". Зазначається, що відповідне рішення було ухвалено безпекових міркувань. Терміни не уточнюються, але сказано, що зазначені поїзди не курсуватимуть з суботи, 4 жовтня.
Сумська область:
- поїзд №967 Терещенська - Новгород-Сіверський,
- №968 Новгород-Сіверський - Терещенська.
Чернігівська область:
- №969 Сновськ - Городня,
- №970 Городня - Сновськ.
Львівська область:
- №961/962 Самбір - Ніжанковичі,
- №963/964 Нижанковичі - Самбір,
- №966 Старжава - Самбір,
- №965 Самбір - Старжава.
"Укрзалізниця" – інші новини
Останніми тижнями російські окупаційні війська посилили атаки на залізничну інфраструктуру України. У суботу, 4 жовтня, росіяни завдали удару по пасажирських поїздах в Сумській області.
Було атаковано залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумської області. Пошкоджено два поїзди. Відомо про десятки постраждалих. Серед травмованих – діти.
Сумська облпрокуратура згодом повідомила, що у вагоні одного з потягів, в які влучив ворожий безпілотник на залізничному вокзалі в м. Шостка, виявлено тіло загиблого 71-річного чоловіка.