Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що поранені близько 30 людей.

Внаслідок російського удару по пасажирських потягах у Шостці Сумської області відомо про одного загиблого. Про це повідомляє у Facebook Сумська обласна прокуратура.

"У вагоні одного з потягів, в які влучив ворожий безпілотник на залізничному вокзалі в м. Шостка, виявлено тіло загиблого 71-річного чоловіка", - сказано в повідомленні.

В прокуратурі зазначають, що кваліфікацію кримінального провадження змінено на ч. 2 ст. 438 КК України - вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини.

Відео дня

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила в Telegram, що внаслідок здійснення подвійного прицільного удару по залізничному вокзалу та пасажирських потягах в Шостці Сумської області, близько 30 людей поранені.

"Ворог продовжує тактику ударів по залізниці — цивільна інфраструктура, велике скупчення людей, про що добре відомо ворогу. Це був черговий жорсткий і цинічний терористичний акт. І світ не має права це ігнорувати", - наголосила вона.

Також голова Сумської ОВА Владислав Григоров повідомив, що через удари ворога знеструмлені місто Шостка та частина району.

Вдень 4 джовтня росіяни завдали подвійного удару по залізничному вокзалу у місті Шостка. Перший удар поцілив у локомотив приміського поїзда Терещинська-Новоград-Сіверського. Коли почалася евакуація людей, ворог повторно атакував, влучивши в електровоз потяга Київ-Шостка

За даними прокуратури, відомо про щонайменше 8 поранених. Серед постраждалих у Шостці 44-річна жінка та троє її синів, яким 14, 11 та 7 років.

Вас також можуть зацікавити новини: