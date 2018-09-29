У Барселоні відбулися зіткнення між прихильниками незалежності Каталонії і правоохоронцями

В результаті зіткнень постраждали щонайменше 10 осіб.

У Барселоні відбулися зіткнення прихильників незалежності Каталонії і правоохоронних органів, постраждали щонайменше 10 осіб.

Про це сьогодні повідомила місцева газета La Vanguardia, передає Deutsche Welle.

На площі Пласа-де-Каталунья в центрі міста напередодні річниці з дня проведення референдуму про незалежність Каталонії 1 жовтня на демонстрацію зібралися близько 6 тис. осіб.

В той самий район стяглися близько 1,8 тис. мітингувальників з групи Jusapol, яка виступає на боці правоохоронних органів і надає підтримку поліцейським, які несли службу під час подій рік тому.

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З метою запобігання заворушенням у ситуацію втрутилася каталонська поліція Mossos d'Esquadra, яка намагалася розвести представників двох протиборчих таборів.

У результаті демонстранти закидали поліцейських сухими фарбами і підручними предметами. Співробітники правопорядку пустили в хід кийки і поліцейські щити.

11 вересня масові демонстрації прихильників незалежності Каталонії зібрали близько одного мільйона осіб - майже стільки ж, скільки і рік тому.

Уряд Іспанії на початку листопада 2017 року відправив у відставку каталонську адміністрацію і позбавив повноважень регіональний парламент. Приводом стала організація місцевими політиками референдуму про незалежність регіону та проголошення "суверенної каталонської республіки". Подібні дії були визнані Конституційним судом незаконними.

Судові органи Іспанії порушили справи проти ряду каталонських політиків за звинуваченням в розтраті бюджетних коштів та інші правопорушення.