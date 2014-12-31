Названі кращі пісні 2014 року за версією Rolling Stone

12:27, 31 грудня 2014
Світ
69 0

Знаменитий журнал про музичну культуру Rolling Stone оприлюднив щорічний рейтинг найкращих пісень року, що минає, в який увійшло 50 позицій.

Бейонсе возглавила рейтинг / polit.ru

Перелік складено на основі смаків читачів, опитування експертів і музикантів, повідомляє "Новое время".

На чолі Топ-50 опинилися подружжя Бейонсе і Jay Z з композицією Drunk in Love. Пісня увійшла в п'ятий студійний альбом співачки під назвою Beyoncé.

Видання вказує, що сингл офіційно вийшов лише в США і Великобританії, але зумів потрапити на верхівки хіт-парадів Франції, Ірландії та Нової Зеландії.

Топ-10 популярних пісень 2014 року виглядає так:

1. Бейонсе feat. Jay Z - Drunk in Love;

2. DJ Snake feat. Lil Jon - Turn Down For What;

3. U2 - Every Breaking Wave;

4. Future feat. Pusha T, Pharrell, Casino - Move That Dope;

5. Дженні Льюїс - Just One of the Guys;

6. Тейлор Свіфт - Blank Space;

7. Брюс Спрінгстін - Frankie Fell in Love;

8. Шарон Ван Эттен - Every Time the Sun Comes Up;

9. Future Islands - Seasons (Waiting On You);

10. Кендрік Ламар - i

Серед виконавців, які також потрапили зі своїми піснями в рейтинг Rolling Stone, - Сем Сміт (Stay With Me), Sia (Chandelier), Іггі Азалія (Fancy), Лана Дель Рей (Brooklyn Baby), Прінс (This Could Be Us) та Coldplay (Magic).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter