Названі кращі пісні 2014 року за версією Rolling Stone

Перелік складено на основі смаків читачів, опитування експертів і музикантів, повідомляє "Новое время".

На чолі Топ-50 опинилися подружжя Бейонсе і Jay Z з композицією Drunk in Love. Пісня увійшла в п'ятий студійний альбом співачки під назвою Beyoncé.

Видання вказує, що сингл офіційно вийшов лише в США і Великобританії, але зумів потрапити на верхівки хіт-парадів Франції, Ірландії та Нової Зеландії.

Топ-10 популярних пісень 2014 року виглядає так:

1. Бейонсе feat. Jay Z - Drunk in Love;

2. DJ Snake feat. Lil Jon - Turn Down For What;

3. U2 - Every Breaking Wave;

4. Future feat. Pusha T, Pharrell, Casino - Move That Dope;

5. Дженні Льюїс - Just One of the Guys;

6. Тейлор Свіфт - Blank Space;

7. Брюс Спрінгстін - Frankie Fell in Love;

8. Шарон Ван Эттен - Every Time the Sun Comes Up;

9. Future Islands - Seasons (Waiting On You);

10. Кендрік Ламар - i

Серед виконавців, які також потрапили зі своїми піснями в рейтинг Rolling Stone, - Сем Сміт (Stay With Me), Sia (Chandelier), Іггі Азалія (Fancy), Лана Дель Рей (Brooklyn Baby), Прінс (This Could Be Us) та Coldplay (Magic).