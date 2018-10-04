Business Insider: Бомбардування в часи Другої світової війни лишали відбитки на атмосфері Землі

На європейські міста в ті часи скинули стільки бомб, що їхня потужність дорівнювала 185 вибухам у Хіросімі.

Бомбардування в часи Другої світової війни лишили незмивний слід на містах по всьому світі й в пам’яті тих, хто їх пережив. Нове ж дослідження вказує на те, що найбільш кривава війна в історії людства відбивалася також на атмосфері нашої планети.

Про це пише Business Insider, додаючи, що в еру, в якій довгостроковий моніторинг довкілля стає все більш важливим, вчені звертаються до історичних даних в пошуках зачіпок для вирішення наукових загадок сучасності. Одним з таких наборів даних стали записи про стан іоносфери Землі, які ретельно велися з 1933 року на Станції радіо дослідження (RRS) поблизу британського міста Слау.

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Вчені пильно стежили за іоносферою, оскільки вона грала дуже важливу роль для дальніх радіопередач. Короткі радіохвилі в ті часи відбивалися від неї. І це дозволяло скерувати сигнал у точку, розташовану далеко за горизонтом. Тому вченим доводилося пильно стежити за щільністю іоносфери, шукаючи закономірності в її мінливості. Часто зміни відбуваються через активність на Сонці. Але завдяки цілому флоту космічних апаратів, які стежать за активністю Сонця, людство тепер знає, що не всі зміни в іоносфері відбуваються з вини зірки. Тож увага все більше була скерована на наземні причини. І відповіді на питання про деякі відбитки на межі, за якою починається відкритий космос, доводиться шукати в минулому.

В часи Другої світової війни відбулася потужна кампанія бомбардувань, яка закінчилася першим бойовим застосуванням ядерної бомби. Втім, найбільша нищівна сила в ті часи походила саме від звичайних видів озброєння. Союзні війська скинули на міста по всьому світу 2,75 мільйони тонн тротилу. А це за потужністю дорівнює 185 вибухам у Хіросімі.

Британський бомбардувальник Lancaster в ті часи ніс на борту до 11 тонн вибухівки. І це більше, ніж будь-який літак часів Другої світової війни. Американський Liberator міг скинути шість тонн бомб, а німецький Heinkel 111 – лише чотири.

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Окремі британські бомби були ще більш руйнівними. В 1944 році дві шеститонні бомби Tallboys перекинули німецький бойовий корабель Tirpitz. А 11-тонна Grand Slam могла спричинити зсуви ґрунту. Таких сейсмічних вибухів було, звісно, не так багато. Але більшість бомбардувань були націлені не проти окремих об’єктів, а проти цілих міст. Видання пише, що британські й американські літаки скинули лише на Берлін 42,4 тисячі тонн звичайних і 26 тисяч тонн запальних бомб. Так звані бомби «блокбастери», які вибухали на висоті кількох сотень метрів над поверхнею землі, могли знести дахи будинків і розтрощити вікна в радіусі 500 метрів. Пряме попадання нищило багатоповерхівки. Якщо за милю над вибухом летів літак, він міг втратити частину деталей. А людські легені в радіусі дії бомби просто лускали від тиску.

Дані про всі бомбардування строго документувалися. Тож німецькі й британські дані зараз дозволяють порівняти події на землі з великими потрясіннями, які пережила іоносфера.

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Дані RRS, а також документи про 152 кампанії бомбардувань, дозволили вченим дійти висновку, що такі наземні події серйозно ослабили шар атмосфери Землі, який захищає нас від рентгенівського й ультрафіолетового випромінювання. Вибухи під час бомбардувань змінювали температуру в атмосфері, порушуючи хімічну рівновагу у верхніх шарах на кілька годин. Це призводило до втрати іонізації й ослаблення іоносфери.

Видання зауважує, що ці події не мали довготривалого впливу. Але, приміром, вибух «блокбастерної» бомби в енергетичному вимірі дорівнює удару блискавки. Тому, маючи точні дані про те, як різні величини енергії впливають на іоносферу, можна точно передбачити атмосферні наслідки природних явищ, таких як виверження вулканів чи наслідки землетрусів.