Times of India: Індія підписала угоду з Росією про купівлю С-400

Всього після переговорів індійський прем’єр і російський автократ поставили підписи на восьми документах.

Індія все ж наважилася купити у Росії ракети протиповітряної оборони С-400 за 5 мільярдів доларів.

Відповідна угода, як повідомляє Times of India, була підписана сьогодні у Нью-Делі після переговорів між індійським прем’єр-міністром Нарендрою Моді й президентом Росії Володимиром Путіним. Останній перебуває в країні з офіційним візитом.

Після переговорів Моді заявив на прес-конференції, що переговори з російським президентом спрямували стратегічне партнерство країн в новому напрямку. Як повідомляє видання, всього лідери Індії й Росії підписали вісім угод, які окрім С-400 стосувалися також космосу, ядерної енергетики й залізниці.

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Угода про купівлю ракет у Росії несе ризики для Індії. Зокрема, це порушує санкції США, які були введені проти Кремля і його оборонної промисловості у відповідь на російську агресію проти України. За купівлю таких же С-400 під американські санкції минулого місяця потрапив оборонний підрозділ Китаю.

Видання Wall Street Journal писало, що Індія розраховує, що Вашингтон зробить для неї "поблажку", зважаючи на те, що американській стороні потрібна індійська допомога у стримуванні Китаю. Втім, Нью-Делі також може втратити доступ до американської зброї.