The National Interest: Пілоти армії США дали оцінку російському Міг-29

В 90-х Америка придбала винищувачі у Молдови, щоб перевірити їх можливості.

Коли СРСР розвалився у 1991 році, новоутворені незалежні країни успадкували чималі арсенали, які лишилися від Червоної армії.

Одним з цікавих випадків стала Молдова, чиї військово-повітряні сили отримали серйозну бойову потужність. У її арсеналі опинилися 34 Міг-29, вісім гелікоптерів Мі-8 і чимало транспортних літаків. Це досить непоганий флот для такої невеликої європейської країни, пише National Interest.

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Проблема лише в тому, що Молдова не змогла обслуговувати його через глибоку рецесію 90-х років. У свою чергу, США боялися, що Молдова продасть Міг-29 Ірану, який міг використати радянські винищувачі для посилення власного флоту таких літаків. Більше того, існував ризик, що разом з молдовськими літаками Тегеран отримає деякі передові технології СРСР. Адже серед літаків у розпорядженні Кишинева були 14 Міг-29С, які були здатні нести ядерну зброю.

Тому в 1997 році США вирішили зіграти на випередження і купити у Молдови 21 літак включно з моделями для ядерного арсеналу. Американські транспорті літаки С-17 доставили їх в Дайтон, штат Огайо. Це дозволило Вашингтону не лише пересвідчитися, що в руки Тегерана не потрапить найбільш передовий радянських літак. З’явилася можливість також випробувати і оцінити розробку. За це Молдова отримала 40 мільйонів доларів гуманітарної допомоги, військові вантажівки і деяке нелетальне військове обладнання. Решту радянських літаків вона продала Еритреї і Ємену. Американські ж Міг-29 зникли в лабіринтах випробувальних ескадронів, розвідувальних центрів і «експлуатаційних об’єктів» ВПС США.

У свій час Міг-29 був дуже маневреним і загрозливим літаком. Вони були оснащені ракетами Р-73, які були досить передовими для 90-х років через здатність захоплювати ціль за допомогою вмонтованої у шолом системи наведення. Втім, ці переваги були зведені нанівець, коли Пентагон у 2003 році взяв на озброєння ракети AIM-9X з більш досконалою системою наведення.

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Міг-29 також бракувало авіаційної електроніки і систем управління інформацією, які б сповіщали пілоту про те, що відбувається за бортом і де він перебуває. Радянським пілотам буквально доводилося користуватися паперовими картами, щоб знайти свої координати. Загалом же американські експерти дійшли висновку, що винищувач був добре спроектований, але він ставав все більш застарілим і не придатним для ведення бою в 21-му столітті без належного оновлення.

Цікаво те, що в 1997 році ще одна країна купила Міг-29 у Східній Європі. Це був Ізраїль. Зважаючи на те, що Росія продавала такі винищувачі своїм арабським клієнтам: Іраку і Сирії, - Тель-Авів прагнув випробувати і оцінити ці літаки.

Ізраїльські пілоти були вражені Міг-29. На відміну від американських зразків, до яких вони вже звикли, Міг-29 був дуже легким в керуванні. Його система автоматизованого приземлення, яка могла посадити літак, якщо пілот знепритомнів чи був дезорієнтований, заслуговувала на особливу увагу. Адже нічого такого на той час у західних літаках не було.

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Один з пілотів дійшов висновку, що Міг-29 «має можливості, близькі до F-15 чи F-16. Літак дуже маневрений. Нашим пілотам варто бути обережними в разі зіткнення з ним у бою. Якщо за штурвалом буде добре підготовлений професіонал, він буде гідним опонентом».

Тож не дивно, чому Вашингтон купив ці винищувачі у Молдови, щоб вони не дісталися Тегерану. Сьогодні деякі країни досі користуються Міг-29, зокрема в Східній Європі, на Близькому Сході і в Південній Азії. Польща оперує ними поряд з американськими F-16. Цікаво і те, що Ізраїль у серпні 2011 року підписав угоду щодо оновлення і модернізації польських Міг-29.